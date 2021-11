Équipe de France : La sortie de Benzema après sa condamnation

Publié par Ange A. le 25 novembre 2021 à 08:45

Condamné dans l’affaire du chantage à la sextape l’opposant à Mathieu Valbuena, Karim Benzema s’est exprimé sur les réseaux sociaux.

Chantage à la sextape, Karim Benzema condamné

Le tribunal correctionnel de Versailles s’est prononcé sur l’affaire du chantage à la sextape opposant Mathieu Valbuena à Karim Benzema. Mercredi, l’attaquant du Real Madrid a été condamné à un an de prison avec sursis et à une amende de 75 000 euros. Silencieux depuis le verdict de la cour, le buteur des Bleus s’est exprimé après le succès du Real Madrid en Ligue des champions. Il a d’ailleurs contribué à la victoire des Merengues (0-3) sur la pelouse du Sheriff Tiraspol. Le numéro 9 madrilène s’est dit concentré sur ses performances au moment où il a été reconnu coupable par la justice. « Concentré sur ce que j’aime le plus. De gros efforts d’équipe, une belle victoire, continuons », a-t-il posté sur ses réseaux après la rencontre.

Le soutien d’Ancelotti à Benzema

Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a également été interrogé sur l’état d’esprit de Karim Benzema. Le coach du Real assure que son buteur vedette est serein. « Je n’ai pas eu à parler avec lui. Il est calme, c’est quelque chose qui vient de loin. Il s’est concentré sur le match et l’équipe, rien d’autre. Et il a très bien joué », a assuré le technicien italien en conférence de presse. Alors que l’attaquant tricolore devrait faire appel de sa condamnation, il enchaîne les performances en cette première moitié de saison. Contre le Sheriff l’ancien Lyonnais a inscrit son 15 buts en 17 matchs cette saison. Il en est déjà à également à 8 passes décisives. Avec ses performances avec l’équipe de France, il est présenté comme un sérieux prétendant au sacre final pour le Ballon d’Or. Lequel sera décerné lundi prochain.