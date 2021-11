Equipe de France : La compo tombe ! Énorme surprise en attaque

Publié par Thomas le 16 novembre 2021 à 12:05

Ce mardi, l' Equipe de France affronte la Finlande. Découvrez la compo concoctée par Didier Deschamps avec plusieurs surprises.

Equipe de France : Benzema débutera sur le banc

Après un Euro désastreux et de gros doutes, l’Equipe de France semble enfin avoir retrouvé de sa superbe, et ce n’est pas son imposante victoire samedi 8-0 contre le Kazakhstan qui dira le contraire. Vainqueur de la Ligue des Nations lors du dernier rassemblement, les Bleus réenchaînent les très bonnes performances, une renaissance à mettre en partie au crédit d’un changement de système opportun.

Longtemps perturbé par le retour de Karim Benzema, Didier Deschamps semble avoir enfin trouvé la bonne formule avec son 3-4-3, qui lui assure un équilibre certain dans toutes les zones de jeu. L’attaquant du Real Madrid s’est quant à lui parfaitement intégré dans un onze dont il était privé depuis 2015, avec 4 buts lors de ses 3 derniers matchs en Bleus.

Ce soir néanmoins, le buteur tricolore devrait être laissé au repos par son entraîneur. Constamment titularisé depuis son retour en juin dernier, KB9 cèdera sa place à Kingsley Coman, qui complètera le trio offensif aux côtés de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Très bon lors du dernier match en tant que piston, l’ancien joueur du PSG semble avoir conquis le cœur de son sélectionneur, qui le fera donc monter d’un cran sur le terrain ce mardi.

Une compo inédite en approche

En dominant largement une faible équipe kazakh samedi dernier, la sélection tricolore a fait le plus dur en se qualifiant pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Objectif atteint donc pour Deschamps qui devrait aligner ce mardi soir un 11 totalement remanié offrant ainsi de précieuses minutes à des joueurs souvent mis au second plan. En défense tout d’abord, l’ancien coach de l’OM devrait titulariser Clément Lenglet à la place de Lucas Hernandez. Le Barcelonais complètera une défense à trois avec Jules Koudé (FC Séville) et Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Au milieu, Aurélien Tchouaméni fera son grand retour dans l’axe à la place d’Adrien Rabiot. Le joyau Monégasque, très courtisé en Europe, avait signé une belle montée en puissance lors du dernier rassemblement en livrant une copie convaincante contre l’Espagne en finale de Nations League.

Compo probable de l’Equipe de France contre la Finlande :

Gardien : H. Lloris

Défenseurs : J. Koundé, D. Upamecano, C. Lenglet

Milieux de terrain : B. Pavard, N. Kanté, A. Tchouaméni, L. Digne

Attaquants : K. Coman, K. Mbappé, A. Griezma