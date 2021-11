Barça Mercato : Barcelone tombe d'accord avec Koeman et paye cher !

Publié par Thomas le 26 novembre 2021 à 16:35

Après son départ du Barça il y a quelques semaines, Ronald Koeman est tombé d'accord avec son ancien club qui devra lui verser une très grosse somme.

Barça Mercato : Accord avec Koeman pour sa rupture de contrat

Auteur d’un début de saison catastrophique en Liga et en Ligue des champions, le FC Barcelone avait frapper un grand coup mercato il y a quelques semaines, en limogeant son entraîneur Ronald Koeman après plus d’un an au club. Dans la foulée, les Blaugranas étaient tombés d’accord avec le club d’Al-Sadd pour récupérer son ancien milieu star, Xavi Hernandez contre la modique somme de 10 millions d’euros, payé moitié-moitié avec le technicien espagnol. Si le Barça a grandement été impacté économiquement par cette arrivée, quoique nécessaire, le club catalan devra de nouveau mettre la main au portefeuille ce vendredi.

Comme l’avance le média Sport, le FC Barcelone est tombé d’accord aujourd’hui avec Ronald Koeman pour la rupture de son contrat. Les Blaugranas devront payer au coach néerlandais pas moins de 10 millions d’euros comme indemnité de licenciement. Une somme importante, qui aurait néanmoins pu être supérieure, selon le média catalan, puisque de base, Koeman réclamait 12 millions d’euros à son ancien club.

L’ancien défenseur du Barça a fini par céder aux négociations avec Barcelone dans le but d’arriver rapidement à un accord et ainsi tourner définitivement la page sur une aventure barcelonaise en dents de scie. Au total, le départ de Koeman et l’arrivée de Xavi aura coûté pas moins de 15 millions d’euros au FC Barcelone.

Xavi continue son grand ménage

Depuis son arrivée sur le banc du Barça, Xavi n’a cessé de bouleverser l’organigramme des Blaugranas en imposant des règles strictes de bonne conduite et en se séparant de membres de son entourage jugés indésirables. Après avoir limogé une partie de l’équipe médicale pour la remplacer par ses hommes forts d’Al-Sadd, le coach de 41 ans a décidé ce vendredi de se séparer de nouveau de deux autres membres de l’équipe médicale barcelonaise, à savoir Lluís Til, responsable des services médicaux, et Xavi Yanguas. Les rechutes successives de Pedri, Ousmane Dembélé et Ansu Fati leur seraient notamment reprochées.