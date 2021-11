PSG Mercato : Un titi parisien vers un cador de La Liga ?

Publié par Ange A. le 27 novembre 2021 à 03:03

En fin de contrat, un milieu de terrain évoluant chez les jeunes du PSG pourrait rejoindre un cador de La Liga au terme de la saison.

Le PSG proche de perdre un autre titi

Avec ses nombreuses stars et la concurrence de son effectif professionnel, le Paris Saint-Germain n’offre pas véritablement de garanties aux plus jeunes. Lesquels sont contraints de quitter le PSG pour aller gagner du temps de jeu et s’imposer ailleurs. Alors que la situation de Xavi Simons inquiète, un autre titi parisien pourrait partir gratuitement à la fin de la saison. Également en fin de contrat, Ayman Kari semble désormais un candidat au départ. Comme Simons, le milieu de terrain de 17 ans évolue actuellement chez les U19 de Paris. Il compte quatre matchs en UEFA Youth League cette saison et reste d’ailleurs sur une passe décisive lors du succès (1-3) des U19 Parisiens contre les Cityzens de cette catégorie. Pas (encore) prolongé, le titi parisien pourrait rebondir en Espagne.

Ayman Kari visé par l’Atlético Madrid

AS dévoile en effet un intérêt de l’Atlético Madrid, champion d’Espagne en titre, pour Ayman Kari. Confirmant les informations du quotidien madrilène, Foot Mercato assure que le jeune milieu du PSG est suivi depuis le début de la saison. Le site spécialisé indique même que des scouts sont souvent été dépêchés par les Colchoneros pour suivre les performances du titi. L’objectif de l’Atlético Madrid est désormais de convaincre Kari de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ceci afin de rejoindre le Wanda Metropolitano en tant que joueur libre l’été prochain. Reste maintenant à savoir quelle sera la position du board parisien. Déjà en difficulté dans le dossier Mbappé, pas encore prolongé et libre à la fin de la saison, le club de la capitale pourrait voir d’autres cracks lui échapper au prochain mercato estival.