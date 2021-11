OL : Après la victoire à Montpellier, les Lyonnais guéris ?

Publié par ALEXIS le 29 novembre 2021 à 13:54

Après deux défaites inquiétantes à Nice et Rennes, l’ OL a relevé la tête à Montpellier, dimanche. Pour autant, les Gones ne sont pas guéris.

OL : Aouar n'a pas vu un match parfait, Bosz déçu

L’ OL a renoué avec la victoire en championnat en battant le Montpellier HSC (1-0), lors de la 15e journée. Les Gones restaient sur une lourde défaite devant le Stade Rennais (4-1) au Roazhon Park avant leur succès au Stade la Mossson, grâce à un but de Lucas Paqueta (17e). Cette victoire permet certes à l’Olympique Lyonnais de prendre trois précieux points et de remonter au classement de la 10e à la 7e place, mais ce n’est pas encore le top niveau selon Houssem Aouar.

« Ce n'est pas non plus un match parfait, je pense que dans la maîtrise on aurait pu mieux faire, garder plus le ballon […]. On est encore en train d'apprendre […] », a réagi sur Canal+ Sport, à l’issue de la rencontre. L’entraîneur de l’ OL également n’a pas été satisfait de la prestation de son équipe sur l’ensemble du match. « On a mal joué. On n'était pas bien, le tempo était très faible », a-t-il noté, déçu, à l’issue du match. « Il fallait mieux jouer, vite passer le ballon, changer de côté quand il y a beaucoup d'espace... » a fait remarquer Peter Bosz.

Loin du leader, mais proche du podium

Avant la cinglante défaite concédée au SRFC (4-1) lors de la 13e journée de Ligue 1, l’ OL avait été renversé par l’OGC Nice pendant la 11e journée. Les Gones menaient (0-2) à l’Allianz Riviera, mais avaient perdu la rencontre (3-2) en concédant trois buts dans les 12 dernières minutes, temps additionnel compris (81e, 89e et 90e+3). À quatre journées de la fin de la phase aller de la Ligue 1, Lyon a 18 points de retard sur le leader, le PSG. Toutefois, l'équipe de Peter Bosz n'est pas loin du podium, l'un de ses objectifs. Seulement 4 points séparent l' OL de l'OGC Nice, actuel 3e.