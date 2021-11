ASSE Mercato : Claude Puel a déniché un joli coup à Arsenal !

Publié par ALEXIS le 30 novembre 2021 à 05:35

À l’ ASSE, Claude Puel est toujours à la recherche d’un buteur; en marge du dossier de la vente du club. Une pépite d’Arsenal sera pistée.

ASSE Mercato : Folarin Balogun supervisée

En quête d’un attaquant décisif, l’ ASSE aurait des vues sur un jeune joueur formé à Arsenal. Si l’on en croit les révélations de The Sun, un des scouts de l’AS Saint-Étienne était présent outre-Manche la semaine dernière pour superviser Folarin Balogun. Romain Barq, c’est de lui qu’il s’agit, aurait ainsi assisté au match entre les U23 des Gunners et ceux de Blackburn Rovers FC. D'après les informations du média britannique, l’ ASSE fait partie des nombreux courtisans de l’avant-centre de 20 ans. Ce dernier est aussi surveillé de près par Middlesbrough, Bournemouth et Swansea, à la recherche de renforts en Championship (D2 britannique). Sans budget pour recruter, les Stéphanois devraient se positionner pour un possible prêt d'une durée de 6 mois.

Qui est la pépite suivie par l'AS Saint-Étienne ?

Folarin Balogun est un joueur d’origine américaine né à New York aux USA, mais qui joue pour l’Angleterre. Il a passé 11 ans au sein de l’Académie d’Arsenal (2009-2020), avant son premier match en pro le 29 octobre 2020. Le joueur supervisé par l’ ASSE avait inscrit 2 buts ensuite sur la pelouse du club norvégien de Molde, puis sur lors d'un déplacement à Dundalk en Irlande, en phase de poule de la Ligue Europa en 2020.

Finalement, c'est le 13 août 2021 que Folarin Balogun a effectué ses débuts en Premier League avec Arsenal, lors d'un déplacement et une défaite à Brentford (2-0). Avec la réserve des Gunners, l’international anglais U21 a disputé 47 matchs, a inscrit 35 buts et a délivré 13 passes décisives. Avec l’équipe professionnelle du club londonien, il totalise 9 apparitions pour 2 buts marqués. Le contrat de Folarin Balogun à Arsenal est blindé jusqu'en 2025 et il vaut 4 M€ sur le marché des transferts.