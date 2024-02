AS Monaco : Adi Hütter annonce une décision forte avant le PSG

À deux jours de la réception du PSG, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1, le coach de l’AS Monaco, Adi Hütter, va opérer certains changements tactiques dans son effectif.

Adi Hütter cherche une nouvelle victoire de l’AS Monaco

En ouverture de la 24e journée de Ligue 1, l’AS Monaco affronte le Paris Saint-Germain ce vendredi soir sur la pelouse du Stade Louis II. Présent en conférence de presse avant ce choc entre le troisième et le leader du Championnat, Adi Hütter a annoncé un changement tactique en ce qui concerne l’ordre des tireurs de pénalties. En effet, face aux échecs de Folarin Balogun dans cet exercice, l’entraîneur monégasque compte bien changer de tireur.

« C’est vrai qu’il n’a pas tiré de la bonne manière. Il a manqué quatre penalties cette saison, c’est beaucoup. Je prends la responsabilité de tout ça, on va peut-être réfléchir à l’ordre des tireurs à l’avenir. Mais je suis très satisfait de sa performance », a déclaré le technicien monégasque, qui s’est également prononcé sur un plan anti-Mbappé.

Adi Hütter ne craint pas uniquement Mbappé au Paris SG

Pour Adi Hütter, il ne sert à rien de se concentrer uniquement sur le seul Kylian Mbappé puisque l’effectif de Luis Enrique comporte d’autres joueurs tous aussi dangereux que l’international français de 25 ans. L’AS Monaco ne mettra donc pas de plan anti-Mbappé en place ce vendredi soir, d’autant que le défenseur ivoirien Wilfried Singo était parvenu à bien bloquer le numéro 7 parisien lors du match aller au Parc des Princes.

« Wilfried Singo l’a très bien défendu à l’aller et a fait un gros match. Mais le PSG a beaucoup de solutions offensives et ne compte pas uniquement sur Mbappé, qui sera peut-être dans l’axe. À droite, Dembélé est un très bon joueur et Barcola est aussi très rapide. Il faudra être très concentré.

Nous ne pourrons pas défendre en un contre un pendant 90 minutes face à ce genre de formation, il faudra le faire en équipe. Tous les joueurs devront être à leur meilleur niveau », a prévenu Adi Hütter, qui sait que son équipe se comporte mal à domicile cette saison.