Alors qu'une nouvelle saison débute en Ligue 1, l'AS Monaco est en grande forme, et est, pour le moment leader du championnat devant le PSG.

AS Monaco : Krépin Diatta veut retrouver une place de titulaire

Titulaire la saison passée à l'AS Monaco, Krépin Diatta a retrouvé une place sur le banc depuis le début de la saison. Et pour cause, l'ailier droit est un peu barré par la concurrence avec l'ASM, d'autant plus avec le gros début de saison de Takumi Minamino, qui met tout le monde d'accord, lui qui a déjà inscrit trois buts et délivré autant de passes décisives, en seulement 4 rencontres depuis l'entame de l'exercice en cours.

Cependant, la forme actuelle du Japonais n'inquiète pas Krépin Diatta, qui pense pouvoir retrouver une place de titulaire à l'AS Monaco, comme il l'a confié à la presse, à son arrivée au Sénégal où il va passer la trêve internationale, pusiqu'il est sélectionné avec les lions de la Teranga. "Je n'ai pas de problème avec la concurrence parce que, partout où tu passes, il y a la concurrence. [...] Je n'ai pas peur, je n'ai jamais eu peur. J'ai confiance en moi et en mes qualités."

Un changement d'organigramme qui nuit à Krépin Diatta

Ce changement de statut pour Krépin Diatta est également le résultat de nombreux changements au sein du club de l'AS Monaco ces derniers mois. En effet, sans parler des joueurs recrutés, l'organigramme a complétement changé et Adi Hütter est arrivé pour remplacer Philippe Clément en tant qu'entraîneur. Des bouleversements qui expliquent aussi le changement de statut du Sénégalais auteur de 5 buts et 6 passes décisives en 42 matchs la saison dernière.

"Comme vous avez pu le voir l'année dernière, j'ai pratiquement joué tous les matchs à Monaco, rappelle Krépin Diatta. C'est un début de saison qui commence avec un nouvel entraîneur et beaucoup de choses ont changé. Un nouveau directeur sportif qui arrive, un nouveau système de jeu." Le joueur, recruté en janvier 2021 contre plus de 16 millions d'euros, va tenter de retrouver sa place, alors que d'autres éléments offensifs sont arrivés, à l'instar de Folarin Balogun.