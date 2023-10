Dylan, 20 ans, originaire de Nîmes. Né en face des Costières, j'ai été rapidement bercé dans le monde du sport et notamment le football. Formé à l’...

Transféré pour 40 millions d'euros à l'AS Monaco, Folarin Balogun est revenu sur son arrivée. Le buteur affirme qu'il n'était pas maître de son choix.

Mercato AS Monaco : Folarin Balogun poussé vers la sortie par Arsenal

Véritable révélation de la dernière saison de Ligue 1 avec Reims, Folarin Balogun a bien cru obtenir sa chance à Arsenal. Seulement, le jeune attaquant anglo-américain (22 ans) n'a pas reçu le feu vert de son entraîneur, Mikel Arteta. Bien qu'impressionné par ses performances dans le championnat de France, l'ancien milieu espagnol lui a confié que le choix ne dépendait pas que de lui.

Le joueur a confirmé sa position dans un entretien pour la chaîne ESPN : « Quand je suis revenu en présaison, je voulais savoir si j'entrais dans ses plans et si je pouvais continuer à jouer quelques matchs. Il a dit qu'il essaierait de m'impliquer autant que possible, mais bien sûr il a aussi dit que les gens au-dessus prenaient des décisions et évaluaient ce qui était le mieux pour moi » a-t-il expliqué. L'AS Monaco n'était donc pas forcément le choix numéro 1 de Balogun.

Un début de saison similaire à son aventure rémoise

Malgré son aveu sur son départ d'Arsenal, Folarin Balogun est très impliqué avec l'AS Monaco. L'international américain a signé un début de saison remarquable, dans la lignée de son aventure rémoise. Avec 3 buts et une passe décisive en 5 matchs de Ligue 1, il n'a rien perdu de son efficacité en France. Un bilan qui lui permet d'oublier un match catastrophique contre l'OGC Nice. Lors du derby de la Côte d'Azur, l'attaquant a manqué deux penalties. Dans son malheur, il a vu le Gym l'emporter dans les dernières secondes au stade Louis II (0-1, 22 septembre dernier).

Son entraîneur, Adi Hütter l'a soutenu après la rencontre. « Il a été très malchanceux dans ce match face à Nice, car ça n’aurait pas été le même match à 1-0. Cela n’a pas été évident pour lui de manquer deux penalties. Mais nous avons eu une bonne conversation avec lui, et le staff comme les joueurs l’aident à passer à autre chose » a-t-il déclaré en conférence de presse. Balogun s'en est vite remis puisqu'il a inscrit 2 buts par la suite : un contre Marseille (victoire 3-2) et un contre Reims (victoire 1-3).