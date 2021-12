OGC Nice : Les mots de Christophe Galtier après le nul à Paris

Publié par Ange A. le 02 décembre 2021 à 07:08

L’ OGC Nice a tenu le Paris Saint-Germain en échec mercredi au Parc des Princes. Un résultat qui les affaires de Christophe Galtier.

Hold-up de l’ OGC Nice contre le PSG au Parc des Princes

Mercredi sur la pelouse du Parc des Princes, l’ OGC Nice a mis un terme à sa série de trois défaites de rang en championnat. Le club azuréen a tenu le leader en échec lors de la 16e journée de Ligue 1 Uber Eats. Paris et Nice se sont séparés sur un score de parité (0-0). Les visiteurs auraient même pu créer la surprise si Andy Delort (32e) ou Kasper Dolberg (59e) avaient été plus adroits devant le but parisien. Ils ont également été sauvés par un Walter Benitez des grands soirs. Après ce nul, le Gym occupe la 4e place du classement. Un résultat qui a de quoi satisfaire Christophe Galtier. Le coach des Aiglons estime que les siens se sont battus face à un PSG assez dominateur dans son antre.

La satisfaction de Galtier après le nul entre Paris et Nice

Le coach de l’ OGC Nice est notamment ravi de quitter le Parc des Princes sans avoir concéder un but. Ses hommes restaient sur une série de huit matchs avec au moins un but concédé. « Sur la totalité de la partie, même si on a été très disciplinés, le résultat nul est mérité. Si on l’avait emporté, j’aurais été très heureux mais ça aurait été le fruit d'une très grande réussite […] C’est une réelle performance : on est la première équipe à faire un résultat nul et à ne pas encaisser de but ici », s’est réjoui Christophe Galtier cité par L’Équipe. Après son hold-up au Parc des Princes, Nice va maintenant tenter de renouer avec la victoire. Lors de la prochaine journée, le Gym reçoit le RC Strasbourg. Le RC Strasbourg reste sur un carton (5-2) contre les Girondins de Bordeaux.