Vente OM : les Saoudiens ont déjà nommé un dirigeant à Marseille

Publié par Gary SLM le 17 novembre 2021 à 20:45

La vente OM déjà bouclée ?? Les Saoudiens annoncés comme prochains patrons de l'Olympique de Marseille auraient déjà nommé un dirigeant.

Vente OM : Une preuve du rachat du club dévoilé ?

La vente OM devrait être officialisée dans les prochains mois. Le club phocéen va bien passer sous pavillon saoudien.Les dirigeants du Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF), intéressé par le rachat de l’Olympique de Marseille, auraient déjà positionné une personnalité au sein du club. Il fut un moment où Frank McCourt et l’ancien président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, reprenaient en cœur que le club olympien n’était pas à vendre. C’était Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi qui faisaient en ce moment-là l’actualité de la vente OM.

Peu de temps après, Pablo Longoria, qui officiait à la tête de l’équipe marseillaise en tant que directeur sportif, est devenu président en remplacement de Jacques-Henri Eyraud. Ce choix surprenant sera suivi d’un fait curieux, de nombreux transferts de nouveaux joueurs vers l’Olympique de Marseille au dernier mercato estival. Soudainement, le club a semblé avoir plus de moyens que par le passé à tel point qu’on a pratiquement oublié que ses comptes étaient sous la surveillance du gendarme financier du foot français, la DNCG. Aucune explication n’a jamais été donnée sur la provenance des fonds qui ont permis à l’ OM de recruter cet été.

Rachat de l’OM : Pablo Longoria nommé par les Saoudiens ?

Selon Thibaud Vézirian, qui continue d’affirmer que la vente OM sera bientôt officialisée, Pablo Longoria a été placé au poste de président de l’Olympique de Marseille par les Saoudiens. Les futurs patrons de la principale équipe de football de la ville phocéenne avaient déjà pensé à bombarder l’espagnol à la tête de Newcastle United. Cette arrivée du président du club phocéen ayant été compromise par la lenteur des pourparlers du rachat de Newcastle par le PIF, ils auraient préféré le caser à la tête de l’équipe phocéenne pour éviter de le voir rebondir dans un autre club.

Frank McCourt, dans sa sortie sur France 24, a démenti une vente de l’OM. Selon lui, tout ce qui se raconte sur le rachat de l’Olympique de Marseille n’est que rumeurs. Seulement, l’homme d’affaires américain avait affirmé qu’il venait dans le football français pour concurrencer le Paris Saint-Germain. Il disait alors que Cristiano Ronaldo et les autres stars du foot européen n’étaient plus des cibles interdites à l’équipe marseillaise dans laquelle il comptait injecter de l’argent. Des joueurs de ce calibre n’ont en réalité jamais franchi la porte de la Commanderie et son fameux "Champions Project" s’est peu à peu révélé beaucoup moins ambitieux que les affirmations de son initiateur à ses débuts à l’Olympique de Marseille.

Thibaud Vézirian insiste et persiste, tout est bouclé !

C’est ce même McCourt qui dément une vente OM sans contrer avec sérieux cette rumeur qui est pourtant le sujet principal du moment au sein de son club. Avec les dernières informations de sources diverses sur la vente de l’Olympique de Marseille, le Bostonien peu difficilement convaincre du sérieux de ses propos. Thibaud Vézirian, l’ancien journaliste de L’Équipe et de LCI, confirme encore après l’interview du propriétaire du club que la vente de l’OM est déjà bouclée et que l’annonce officielle ne devrait plus tarder à tomber.

Si Pablo Longoria venait effectivement à être un agent des Saoudiens du PIF, alors l’annonce de l’officialisation du rachat de l’OM annoncée par Kello Samuel pour le mois de janvier, pouvait se faire.