Nantes-OM : Kolo Muano peste contre l’arbitrage, Alvaro rétorque

Publié par Timothée Jean le 02 décembre 2021 à 12:38

À l’issue de la défaite du FC Nantes face à l’ OM (1-0), Randal Kolo Muani s’est fait chambrer par Alvaro Gonzalez sur les réseaux sociaux.

Nantes-OM : Kolo Muani denonce un arbitage à deux vitesses

Ce mercredi soir, le FC Nantes recevait l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Et la tension est montée d’un cran entre les deux équipes lorsque l'attaquant nantais Randal Kolo Muani, qui filait droit au but, a été est violemment stoppé dans sa course par Alvaro Gonzalez à la 78e minute de jeu. Fautif, le défenseur de l’ OM a écopé d’un carton jaune pour son vilain geste. Mais Randal Kolo Muani n’est pas d’accord avec cette décision arbitrale, estimant que le défenseur marseillais méritait l'expulsion suite à son geste litigieux. « Ce n’est pas un geste à faire sur un terrain. Il fait obstruction en venant avec le coude. Il doit défendre, certes, mais pas comme ça. On ne doit pas faire ça sur un terrain », a justifié l’attaquant du FC Nantes.

Pousuivant, Randal Kolo Muani a même dénoncé un arbitrage à deux vitesses, estimant que si le défenseur central de l’ OM avait commis cette même faute sur un autre attaquant de la Ligue 1, il aurait pris un carton rouge. « Je pense que si c’est un autre attaquant que moi, l’arbitre sanctionne le Marseillais différemment. Je pense qu’ils (les arbitres) ont leurs préférences », a-t-il ajouté. Cette sortie de l’attaquant nantais n’est pas passée inaperçue, notamment du côté de l’Olympique de Marseille où Alvaro Gonzalez n’a pas tardé à réagir.

La réponse d’Alvaro Gonzalez

En effet, le défenseur marseillais n’a pas manqué l'opportunité d'envoyer une pique au buteur du FC Nantes. Le défenseur espagnol a publié un émoji « sens interdit » sur son compte Twitter pour répondre à Kolo Muani, lui rappelant ainsi que la défense marseillaise reste fermée. Une réponse qui ne devrait pas plaîre au buteur nantais.