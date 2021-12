LOSC Mercato : Un jeune joueur prometteur en ligne de mire

Publié par ALEXIS le 03 décembre 2021 à 19:55

Le LOSC serait sur la piste menant vers un jeune joueur talentueux et prometteur d’un club de National. Une pépite d’ailleurs très courtisée.

Le LOSC surveille Ilies Ardjani, le PSG et Monaco aussi

Alors que le transfert de Jonathan Ikoné du LOSC à la Fiorentina (en Serie A) est dans les tuyaux, la rumeur sur l’arrivée d’une pépite du Red Star chez les Dogues circule. Foot Mercato croit savoir que les recruteurs de Lille OSC ont coché le nom de Ilies Ardjani, à moins d'un mois de l'ouverture officielle du mercato hivernal. Le club nordiste souhaiterait attirer l’attaquant de 15 ans au Domaine de Luchin rapidement, car, il y a une forte concurrence sur ce dernier. Outre le LOSC, le PSG et l’AS Monaco en Ligue 1, l’AS Rome et l’Inter Milan sont intéressés par le profil de Ilies Ardjani. Ce dernier est décrit par la source comme un « attaquant (gaucher) polyvalent et très rapide ».

Il faut dire que pour la concurrence, le club Nordiste et celui de la Principauté devraient avoir l’avantage sur le Paris Saint-Germain où il est difficile pour les jeunes joueurs de se faire une place chez les pros. En témoignent les départs d’Adil Aouchiche (ASSE) et Tanguy Kouassi (Bayern Munich) librement à l’été 2020. Ou encore le prêt d’Arnaud Kalimuendo (au RC Lens) et de Timothée Pembélé (chez les Girondins de Bordeaux) pendant le mercato estival dernier.

Une pépite brute du Red Star

Ilies Ardjani évolue avec les équipes jeunes du Red Star, une catégorie dans laquelle il se montre très décisif. Le grand public ne connaît certes pas encore le jeune joueur visé par le LOSC, mais de l’avis de plusieurs observateurs et proches du club entraîné par Habib Beye, c’est un joueur dont le talent et les qualités techniques sont indéniables.