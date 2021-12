OL Mercato : Deux départs dans les tuyaux après Eli Wissa

Publié par ALEXIS le 04 décembre 2021 à 16:21

Deux autres jeunes joueurs de l' OL devraient suivre Eli Wissa prêté au FC Villefranche en National. Cela, pour retrouver du temps de jeu.

OL : Sofiane Augarreau vers le SC Farense (D2 portugaise)

N’ayant pas de temps de jeu avec leur club formateur, l’ OL, de jeunes joueurs passés pros chez les Gones sont sur le départ. Ils devraient être prêtés lors de la deuxième moitié de saison, afin de jouer plus régulièrement et s’aguerrir. Quelques jours après le départ de l'attaquant Eli Wissa (19 ans), l’Olympique Lyonnais se prépare à envoyer Sofiane Augarreau et Yaya Soumaré dans des clubs où ils bénéficieraient de plus de temps de jeu, selon Le Progrès.

Le premier est un milieu de terrain de 20 ans qui avait été victime de deux ruptures du ligament croisé du genou ces dernières saisons. Il devrait rejoindre le SC Farense (D2 portugaise), un club partenaire de l'OL.

Yaya Soumaré devrait quitter Dijon FCO pour le FC Annecy

Quant au deuxième, c’est un ailier droit de 21 ans qui est prêté depuis l’été dernier au Dijon FCO (en Ligue 2). Il devrait dénarquer au FC Annecy, actuel 2e de National. D’après les informations du journal régional, le club rhodanien a décidé de prêter Yaya Soumaré ailleurs, car il ne joue pas avec le club bourguignon. Il a disputé 295 minutes de jeu depuis le début de l’exercice 2021-2022. Le natif de Vénissieux est en effet victime du changement d’entraîneur au DFCO où David Linares est parti au profit de Patrice Garande, le 23 août dernier.

Notons par ailleurs que Rayan Cherki (18 ans), contrairement à certains jeunes joueurs issus de l'académie de l' OL, a bien saisi sa chance quand il a été lancé chez les professionnels sous les ordres de Rudi Garcia en octobre 2019. Cette saison, il a fait 10 apparitions en Ligue 1 avec Peter Bosz. Mieux, l'attaquant international Espoir Français a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives en 3 matchs de Ligue Europa disputés.