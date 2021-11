OL : Ligue Europa, Rayan Cherki sur le toit de l'Europe !

Publié par ALEXIS le 27 novembre 2021 à 02:33

Rayan Cherki a été décisif avec l’ OL lors contre Brondby en de Ligue Europa. Il a réussi un doublé qui l’a envoyé sur le toit de l’Europe.

OL : Rayan Cherki élu meilleur joueur en Ligue Europa

Auteur d’un doublé contre Brondby IF (3-1), Rayan Cherki est rentré dans l’histoire de l’ OL. Non seulement il a inscrit ses premiers buts de la saison toutes compétitions confondues, mais il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club rhodanien à marquer un doublé en Europa League à seulement 18 ans 100 jours. Grâce au doublé de la pépite de l’Olympique Lyonnais, le club de Jean-Michel Aulas a renversé le club danois sur son terrain (1-3). De plus, le jeune attaquant a permis à Lyon de rester invaincu dans la phase de poule de la C3, avec 5 victoires en autant de matchs disputés.

Fort de sa performance remarquable contre Brondby IF, Rayan Cherki a été élu meilleur joueur de la semaine en Ligue Europa. C’est le premier joueur de l’ OL à recevoir cette distinction. L’International Espoir Français (3 sélections et 4 buts) succède ainsi à son compatriote Moussa Diaby qui avait brillé avec le Bayer Leverkusen, lors de la 4e journée.

Un doublé en 9 minutes

Titulaire sur l’aile droite de l’équipe Peter Bosz lors de ce match de la 5e journée de la phase de poule, Rayan Cherki avait égalisé pour les Lyonnais (1-1, 57e), puis avait doublé la mise 9 minutes plus tard (1-2, 66e sur un exploit personnel. Islam Slimani avait confirmé le succès de l’ OL en marquant le 3e but (1-3) à la 76e. Notons que le buteur formé à Lyon avait précédemment délivré deux passes décisives dans la compétition cette saison, respectivement contre Brondby à l’aller (3-0) et face au Sparta Prague au retour (3-0).