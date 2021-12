OL Mercato : Un joueur formé à Lyon justifie son départ

Publié par ALEXIS le 08 décembre 2021 à 01:25

En manque de temps de jeu à l’ OL, un jeune défenseur formé au club a décidé de partir librement. Il justifie son départ en Italie.

Kalulu a quitté l' OL parce qu'il savait qu'il n’allait pas jouer

Formé à l’ OL, Pierre Kalulu n’a pas pu obtenir de contrat professionnel entre Rhône et Saône. Convaincu que son club formateur ne lui donnerait pas sa chance, il a préféré aller voir ailleurs. Et c’est l’AC Milan qui l’a engagé pour 5 ans en septembre 2020. Dans une interview à So Foot, l’arrière latéral droit avoue qu’il était certain qu’il n’aurait pas le temps de jeu escompté à l’Olympique Lyonnais. « Ce qui a pesé dans ma décision, ça a été le fait que je n’allais pas jouer », a-t-il confié, alors qu’il « était sûr d’avoir les qualités pour s’exprimer ». « Parfois, je me demande où j’en serais aujourd’hui si j’étais resté à l' OL », s’est-il demandé.

Le jeune défenseur satisfait de son temps de jeu à Milan

La saison dernière, Pierre Kalulu a disputé 18 matchs dont 13 en Serie A pour un but marqué. Lors de l’exercice en cours, il a déjà pris part à 9 matchs de championnat et 4 matchs en Ligue des champions sous le maillot des Rossonero. Il a été titulaire 6 fois et a délivré 2 passes décisives en 617 minutes de jeu cumulées. Évidemment, le joueur de 21 ans joue régulièrement comme il l’espérait à son départ de l’ OL.

« L’AC Milan, c’est le genre de gros club que tout joueur étant petit recherche. Quand tu fais de gros matchs en France, c’est pour rejoindre ce type d’institution. Il y a aussi eu cette question de faire le grand saut définitivement. Je me suis demandé si j’étais prêt ou pas, et j’ai senti que c'était le cas. Alors, pourquoi attendre et être dans le flou ? » a expliqué Pierre Kalulu pour justifier son départ de Lyon en Lombardie.