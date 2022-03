OL Mercato : Kalulu regrette un rêve brisé à l’Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 25 mars 2022 à 07:05

Parti de l’ OL, son club formateur, sans y avoir joué en Ligue 1, Pierre Kalulu est revenu sur un gros rêve brisé par le club rhodanien.

OL Mercato : Kalulu parti de Lyon, sans jouer en Ligue 1

Pierre Kalulu est un ancien pensionnaire de l’académie de l’ OL. Après sa formation (2010-2020), il a quitté le club rhodanien où il n’avait pas signé de contrat professionnel pour rejoindre l’AC Milan. Le défenseur de 21 ans avait pourtant fait ses preuves avec la réserve de l’Olympique Lyonnais et espérait avoir une place dans l’équipe professionnelle, ce qui lui permettrait de jouer en Ligue 1.

Engagé par le club lombard, Pierre Kalulu s’est imposé rapidement au sein de l’équipe de Stefano Pioli. Cette saison, il a disputé 20 matchs en Serie A et a été titulaire 13 fois (pour 1 but et 1 passe décisive). Il a également pris part à 5 matchs de Ligue des champions et 3 rencontres en Coupe d’Italie. Comme quoi, le natif de Lyon est épanoui chez les Rossoneri.

« Le rêve était de briller tous en même temps à l' OL »

Toutefois, il regrette d’être parti de l’ OL, alors que son rêve était de jouer sous le maillot des Gones avec ses anciens coéquipiers du centre de formateur des Lyonnais, dont 5 sont en Équipe de France Espoirs avec lui. « On a grandi ensemble […]. Et c'est facile de jouer avec Castello Lukeba, Maxence Caqueret, Amine Gouiri, Rayan Cherki, Malo Gusto, car on parle le même foot. Quand tu as la balle, des déplacements te paraissent logiques, et ils les font. Ça rappelle de bons souvenirs », a fait remarquer Pierre Kalulu, dans des propos rapportés par Foot01.

A noter que Amine Gouiri est désormais à l’OGC Nice où il est l'actuel meilleur buteur. En conclusion, l'ancien arrière des Gones a exprimé un gros regret. « Le rêve était de briller tous en même temps à l' OL. Ça ne s'est pas fait, mais, si on peut le faire en Bleu, c'est encore mieux », a-t-il lâché.