OL Mercato : Un défenseur de l'AC Milan tacle l'Olympique Lyonnais

Ayant préféré l’AC Milan à l’ OL pour lancer sa carrière professionnelle, un défenseur avoue que le club lombard s’imposait comme le meilleur choix.

Formé à l’ OL, Pierre Kalulu a quitté Lyon pour rejoindre l’AC Milan en 2020, alors que la direction du club rhodanien lui proposait un premier contrat professionnel. Le défenseur a repoussé l’offre de son club formateur, après plusieurs mois de discussions, au profit des Rossoneri. Il s’est ainsi engagé avec le club lombard jusqu’en juin 2025. Une décision qu’il assure entièrement, deux ans après son départ de l’Olympique Lyonnais. Selon l’arrière droit, ce fut le meilleur choix ! Il ne le regrette pas, dans des propos confiés au Média Carré, lors du rassemblement des Espoirs de France.

« J’avais le choix entre signer mon premier contrat à l’ OL et signer à l’AC Milan, qui était dans un processus de revenir dans ses grands moments. Et dans ma tête, c’était le Milan la meilleure solution. L’Olympique Lyonnais ? Ça aurait été fort personnellement, mais le Milan au niveau du monde du football, c’est 4 ou 5 fois plus grand. À ce moment, dans ma tête ça me paraissait logique. Pas facile comme choix, mais coordonné. »