PSG Mercato : 28M€, Luis Campos tient l’héritier de Sergio Ramos !

Si une prolongation de Sergio Ramos est bien dans les tuyaux du côté du PSG, Luis Campos penserait également à la succession du défenseur central de 36 ans.

PSG Mercato : Un crack français pour remplacer Sergio Ramos au Paris SG

Revenu au niveau cette saison, Sergio Ramos pourrait prochainement entamer des négociations avec ses dirigeants afin de prolonger son contrat qui expire le 30 juin 2023. Mais à 36 ans révolus, le défenseur espagnol se rapproche plus de la sortie et le club de la capitale en est bien conscient. Luis Campos, le conseiller football des Rouge et Bleu, aurait ainsi lancé les recherches en coulisse pour mettre la main sur un nouveau joueur prometteur à ce poste.

Et selon les dernières rumeurs de transferts, Luis Campos aurait d’ores et déjà trouvé la perle rare. En effet, d'après les révélations du portail francilien Media Foot, le PSG serait intéressé par le profil de Pierre Kalulu. Auteur de belles prestations sous les couleurs de l’AC Milan, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais aurait notamment tapé dans l’oeil des recruteurs parisiens.

Considéré comme l’un des meilleurs dénicheurs de talents, LuisCampos ferait même de l’international U21 français l’un de ses objectifs pour l’été prochain. Même si les 28 millions d'euros annoncés comme la valeur du jeune français, selon Transfermarkt, ne sont pas de nature à effrayer le Paris SG, l’affaire ne s’annonce toutefois pas facile pour le Champion de France en titre.

PSG Mercato : Pierre Kalulu lâche une première réponse au Paris SG

Avec 28 rencontres à son actif, Pierre Kalulu a été l’un des grands artisans du sacre de l’AC Milan la saison dernière. Arrivé en septembre 2020 en provenance de l’OL B, le défenseur de 22 ans n’a pas mis longtemps à se faire une place au sein de l’équipe des Rossoneri. Annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain pour prendre la relève de Sergio Ramos, Pierre Kalulu ne semble pas avoir des envies d’ailleurs. En effet, s’il dispose déjà d’un contrat jusqu’en juin 2025, le natif de Lyon serait en discussions avec ses dirigeants pour évoquer une prolongation. D’ailleurs, il assure dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport qu’il se verrait bien s’inscrire dans la durée avec le club italien.

« Si tout va bien comme actuellement, que l’on gagne et que je réussis à garder ma place de titulaire, j’ai bien sûr l’envie de poursuivre l’aventure ici », a expliqué Pierre Kalulu. Avant d’ajouter : « Mais pour le moment, il est encore trop tôt pour parler d’une prolongation et nous aurons le temps d’en parler avec les dirigeants. » Le PSG et Luis Campos sont donc prévenus.