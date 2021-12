Stade Rennais : La compo du SRFC contre les Spurs ! 3 énormes forfaits

Publié par Thomas le 08 décembre 2021 à 16:05

Ce jeudi, le Stade Rennais se confronte à Tottenham en Conference League, découvrez la compo probable du SRFC avec de grosses surprises.

Stade Rennais : Un 11 totalement remanié contre les Spurs

C’est un match plutôt curieux qui attend les Rouge et Noir ce jeudi en Angleterre, déjà assuré de terminer premier du groupe G de Conference League, le SRFC aborde une rencontre de haut niveau sur le papier, avec l’esprit serein. Pour Tottenham en revanche, ce match a tout d’une finale, puisque les Londoniens se doivent de gagner chez eux ce jeudi pour ne pas compromettre leur qualification en huitièmes de finale. En d’autres termes, cette opposition ne sera pas une promenade de santé pour Bruno Genesio et ses hommes, pourtant, l’entraîneur breton devrait procéder à un turnover d’envergure.

Lors de sa conférence de presse ce mercredi, l’ancien coach de l’OL a confirmé les absences contre Tottenham de Flavien Tait (blessure à la hanche), Jérémy Doku et Birger Meling. Absent depuis plusieurs semaines maintenant, Flavien Tait était pourtant attendu par Genesio ce week-end pour le match contre Tottenham " Flavien va beaucoup mieux, pas suffisamment pour être dans le groupe dimanche (contre l’ASSE). On a un espoir de le récupérer pour le match de Tottenham. " déclarait l'entraîneur avant la rencontre contre les Verts. Pour ce qui est de la recrue norvégienne, son indisponibilité pourrait trainer jusqu’à ce week-end et le match contre Nice. Doku lui continue son travaille de reprise pour être à 100% lors de la deuxième partie de saison.

Malgré ces trois forfaits importants, le SRFC devrait connaître un turnover inédit contre les Spurs, le manque d’enjeu de la rencontre pousse Genesio à opérer quelques changements dans l’optique de se roder pour les prochaines échéances de la saison. Premier choix fort, le technicien français devrait aligner la paire Omari-Badé dans l’axe de la défense, dans le but de préparer au mieux le départ cet hiver de Nayef Aguerd pour la CAN. De plus, l’entraîneur rennais devrait donner de précieuses minutes à certains jeunes comme Loum Tchaouna en attaque ou encore Ugochukwu au milieu de terrain.

De son côté, Antonio Conte devra déplorer l'absence d'au moins 7 joueurs de son effectif, touchés par la Covid-19 cette semaine. Face à cette hécatombe malheureuse, le coach italien a même demandé le repport de la rencontre contre Brighton en Premier League ce week-end.

Compo probable du Stade Rennais contre Tottenham

Gardien : R. Salin

Défenseurs : H. Traoré, W. Omari, L. Badé, A. Truffert

Milieux : C. Ugochukwu, B. Santamaria, L. Majer

Attaquants : K. Sulemana, S. Guirassy, L. Tchaouna