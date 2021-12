FC Nantes Mercato : Des indices sur le marché hivernal du FCN

Publié par ALEXIS le 08 décembre 2021 à 19:35

À trois semaines de l’ouverture du mercato d’hiver, le plan du FC Nantes est connu. Waldemar Kita ne compte pas sortir le chéquier en janvier.

FC Nantes : Traoré, Castelletto, Coulibaly, Simon concernés par la CAN

Lors de son passage devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels de la LFP, mardi, le FC Nantes n’a pas été sanctionné. « Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG », a fait savoir la Direction Nationale du contrôle de Gestion, dans son relevé de décision du 7 décembre. A priori le mercato hivernal des Canaris devrait être animé, car Charles Traoré (Mali), Jean-Charles Castelletto (Cameroun), Kalifa Coulibaly (Mali), Moses Simon (Nigeria) devraient être la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) du 9 janvier aux 6 février 2022. De ce fait, le club devrait chercher au moins un renfort. Mais contre toutes attentes, la tendance au FCN est vers un mercato calme.

Pas de bon de sortie pour Lafont, Blas, Chirivella et Simon

Dans l’émission ‘’Sans contrôle’’des médias nantais (Hit West, Ouest-France ou encore 20 Minutes), il ressort qu’il n’y aurait pas de mouvement dans le sens des arrivées, malgré les départs des internationaux africains à la CAN. D’après les informations du journaliste de Hit-West, Simon Reungoat, les joueurs du FC Nantes, dont le transfert devrait rapporter de gros sous, devraient rester cet hiver. Il s’agit du gardien de but et capitaine Alban Lafont, Ludovic Blas, Pedro Chirivella et Moses Simon. Ils n’auraient pas de bon de sortie cet hiver à en croire la source. Cependant, ils ne sont pas intransférables, Waldemar Kita pourrait vendre l’un d’eux, mais en cas d’offre irrésistible. A noter que Randal Kolo Muani, en fin de contrat en juin 2022 et courtisé par l'Eintracht Francfort est sur le marché.

Les contrats de Wagué et Limbombé résiliés ?

La source annonce également le possible départ de Molla Wagué et Anthony Limbombé en janvier. Leur contrat, expirant respectivement en juin 2022 et juin 2023, pourrait être résilié, afin de réduire la masse salariale du club de la Cité des Ducs. Malgré le calme annoncé dans le sens des arrivées, le FC Nantes reste à l’affut de jolis coups à moindre coût. Antoine Kombouaré et les recruteurs des Canaris explorent des pistes en vue de possibles prêts.

Par ailleurs, Ouest-France annonce la prolongation du contrat de jeunes joueurs prometteurs pendant le prochain mercato. Joe-Loïc Affamah, Lohann Doucet, Mohamed Achi, Robin Voisine, tous âgés de 19 ans, sont concernés.