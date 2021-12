PSG Mercato : Leonardo veut tenter un coup légendaire au Real !

Publié par JEAN-LUC D le 08 décembre 2021 à 20:35

Le PSG veut renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato estival. Et Leonardo rêve de frapper un très gros coup au Real Madrid.

Casemiro dans le viseur du PSG

Après Angel Di Maria, Keylor Navas, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, un autre élément du Real Madrid pourrait prochainement débarquer au Paris Saint-Germain. Alors que Zinedine Zidane est fortement pressenti pour prendre la place de Mauricio Pochettino sur le banc du club de la capitale, Leonardo aimerait lui offrir en cadeau l’un de ses anciens protégés. En effet, selon les informations livrées ce jeudi par le journal El Nacional, le directeur sportif du PSG surveille toujours la situation de Casemiro.

Arrivé en 2013 en provenance du FC Porto, l’international brésilien est aujourd’hui un cadre au sein de l’effectif merengue. Mais le vice-champion de France en titre voudrait profiter de la prochaine éventuelle arrivée de Zidane pour le convaincre de rejoindre la Ligue 1. Aux dernières nouvelles, le Paris SG pourrait même avoir une belle ouverture dans ce dossier.

PSG Mercato : Le Real prêt à laisser partir Casemiro ?

En effet, à en croire les révélations du média El Nacional, le Real Madrid ne s’opposera pas forcément à un départ de Casemiro à l’issue de la saison. La publication espagnole explique notamment que l’entraîneur de la Maison-Blanche, Carlo Ancelotti, ne considère plus le milieu de terrain défensif de 29 ans comme un élément intransférable. La direction des Merengues pourrait ainsi envisager son transfert si une offre jugée considérable atterrit sur les bureaux de Florentino Pérez.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2025, Casemiro est estimé à 70 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, mais l’actuel leader de la Liga pourrait le laisser partir pour un chèque supérieur à 60 millions d’euros. Après les pistes menant à Paul Pogba (Manchester United), Franck Kessié (AC Milan) et Marcelo Brozovic (Inter Milan), Leonardo pourrait finalement se concentrer sur Casemiro. D’autant que Florentino Pérez songerait de plus en plus à son transfert puisqu’il n’est plus à son meilleur niveau. La communauté brésilienne du Paris SG va-t-elle s’agrandir avec un nouveau membre ?

Affaire à suivre…