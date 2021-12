PSG Mercato : Une recrue estivale déjà sur le départ cet hiver ?

Publié par Ange A. le 09 décembre 2021 à 07:00

Arrivée lors du dernier mercato estival, une recrue du PSG pourrait déjà prendre la porte dès cet hiver selon la presse anglaise.

Vers un départ surprise du PSG en janvier ?

Le Paris Saint-Germain s’est considérablement renforcé à moindre coût lors de la dernière fenêtre des transferts. Le PSG a notamment recruté les Messi, Donnarumma, Sergio Ramos et Wijnaldum en tant que joueurs libres. S’agissant du milieu néerlandais, il a rejoint Paris suite à l’expiration de son contrat à Liverpool. Le milieu de 31 ans s’est engagé pour trois saisons, soit jusqu’en 2024. Il est l’une des recrues parisiennes les plus utilisées par Mauricio Pochettino. Mais comme l’indique la presse anglaise, ses débuts poussifs avec le club de la capitale pourraient déteindre sur son avenir. Pour Sky Sports, le capitaine des Pays-Bas ne devrait pas honorer son contrat jusqu’à son terme chez les Rouge et bleu.

Bientôt la fin pour Wijnaldum à Paris ?

Le média anglais croit savoir que Giorginio Wjnaldum n’est pas satisfait de son statut au Paris Saint-Germain. L’ancien Red s’inscrit davantage dans la rotation dans l’esprit de Mauricio Pochettino. La même source assure également que le PSG ne serait pas satisfait des débuts du Néerlandais. Lequel compte trois buts et une passe décisive en 20 apparitions, dont 10 titularisations, sous le maillot parisien. Un bilan dont ne se contenterait pas l’exécutif francilien qui ne devrait pas s’opposer à un transfert de Wijnaldum en janvier, lors de la prochaine fenêtre des transferts.

Sky indique qu’en de départ de Paris, le Néerlandais souhaiterait retrouver la Premier League, un championnat qu’il connaît bien pour avoir évolué à Newcastle puis à Liverpool. Cette fois, il pourrait rebondir à Arsenal. Les Gunners seraient intéressés par le profil du milieu parisien. Annoncé sur le départ, le natif de Rotterdam est coté à 30 millions d’euros sur Transfermarkt. Un joli chèque pour le club francilien qui n’a pas déboursé un kopeck pour s’attacher ses services l’été dernier.