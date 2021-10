PSG Mercato : Wijnaldum s’en va, son successeur déjà trouvé !

Publié par JEAN-LUC D le 31 octobre 2021 à 17:23

Première recrue estivale, Georginio Wijnaldum pourrait déjà faire ses valises. Le PSG chercherait même déjà à recruter son successeur.

La porte de sortie montrée à Georginio Wijnaldum ?

À la traine depuis son arrivée, Georginio Wijnaldum ne parvient pas à se faire une place au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Titulaire indiscutable à Liverpool durant quatre saisons, le milieu de terrain de 30 ans est aujourd’hui relégué sur le banc à Paris, loin derrière Idrissa Gueye, Ander Herrera, Leandro Paredes et Danilo Pereira. À tel point que les dirigeants parisiens songent déjà à se séparer de l’international néerlandais.

Il faut dire que le mois de novembre et les échéances continentales pointent à l’horizon et l'ancien protégé de Jürgen Klopp peine toujours à convaincre, à l’image de ses dernières apparitions totalement ratées. Aux dernières nouvelles, la presse italienne assure que Leonardo a d’ores et déjà identifié le profil idéal pour faire oublier Wijnaldum à Paris.

Le PSG à l’attaque pour Marcelo Brozovic ?

« Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n'est pas celle que je voulais. Mais c'est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant. Je dois rester positif et travailler dur pour y remédier. J'ai beaucoup joué ces dernières années, j'ai toujours été en forme et j'ai aussi très bien réussi. C'est quelque chose de différent et il faut s'y habituer », avouait le milieu néerlandais début octobre.

Selon le Corriere dello Sport, si la situation de Wijnaldum ne s'améliore pas, il sera bien obligé de se trouver une nouvelle porte de sortie lors des prochaines périodes de recrutement.

D’ailleurs, le journal sportif assure que Leonardo s’est invité dans les négociations de l'Inter Milan avec Marcelo Brozovic. En fin de contrat, l’international croate n’est pas encore parvenu à un accord avec ses dirigeants pour prolonger. Le directeur sportif du PSG tente donc de le convaincre de rallier la capitale française contre un important salaire.

« Ce sont les sirènes du Paris Saint Germain qui ont pour l’instant poussé Marcelo Brozovic à ne pas accélérer les négociations avec l’Inter pour la prolongation du contrat. Il été convoqué pour discuter de l’avenir, mais les convocations du directeur sportif Ausilio n’ont toutefois pas trouvé de réponse de la part du père et de l’avocat appelé pour participer à la négociation. Il n’y aura pas de face à face cette semaine. À voir s’il aura lieu jeudi ou vendredi de la semaine prochaine, au retour du match de Ligue des Champions sur le terrain du Sheriff, ou si tout sera reporté à la pause du championnat pour les matchs des équipes nationales », explique le Corriere dello Sport.

Affaire à suivre donc…