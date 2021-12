LOSC Mercato : Ikoné, Létang confirme pour la Fiorentina

Publié par Ange A. le 10 décembre 2021 à 05:46

Président du LOSC, Olivier Létang s’est exprimé sur la situation actuelle de Jonathan Ikoné annoncé proche de la Fiorentina.

Jonathan Okoné vers un départ à la Fiorentina, la réponse d’Olivier Létang

Auteur deux passes décisives mercredi sur la pelouse de Wolfsburg (1-3), Jonathan Ikoné a été l’un des acteurs de la victoire décisive du Lille OSC. Ce succès permet en effet au LOSC de se qualifier pour la deuxième fois de son histoire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Dogues ont même fini en tête de leur groupe et pourront éviter quelques cadors européens lors du prochain tour. Seulement, quelques incertitudes restent à lever concernant l’effectif de Jocelyn Gourvennec. L’une d’elle concerne notamment l’avenir de Jonathan Ikoné. L’attaquant lillois est annoncé vers la Fiorentina en janvier. Un intérêt du club italien est d’ailleurs confirmé par Olivier Létang. « Il y a des discussions, mais actuellement rien n’est fait », a assuré jeudi soir le dirigeant nordiste sur les ondes de RMC Sport.

Un possible départ d’Ikoné du LOSC en janvier ?

Alors qu’il confirme l’intérêt de la Fiorentina pour Jonathan Ikoné, Olivier Létang affiche un souhait. Le président de Lille espère garder un effectif compétitif pour réaliser une bonne deuxième partie de saison. Surtout qu’outre la Ligue des champions, le LOSC devra relever la tête en Ligue 1 où il n’occupe que la 11e place au classement. « L’objectif pour nous est de garder une équipe forte et performante, parce qu'on a toujours le même objectif en tête en fin de saison, qui est de se qualifier pour une compétition européenne », a confié Olivier Létang. Lequel a néanmoins admis qu’il pourrait « peut-être » avoir des départs lors du mercato d’hiver.

Interrogé au sortir du match entre le LOSC et Wolfsburg, Jonathan Ikoné avait entretenu le flou au sujet de son avenir. « Je me donne à fond en ce moment pour mon équipe et on verra pour la suite », a lâché le numéro 10 des Dogues au micro de Canal+.