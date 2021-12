LOSC Mercato : Ikoné, les détails du deal avec la Fiorentina

Publié par Timothée Jean le 03 décembre 2021 à 02:38

Véritable sensation du LOSC, Jonathan Ikoné se rapproche d’une signature à la Fiorentina. Les détails de cette transaction ont déjà fuité.

LOSC Mercato : Jonathan Ikoné d’accord avec la Fiorentina ?

C’est l’un des dossiers chauds qui tient en haleine bon nombre de supporters du LOSC depuis quelques jours et il prend un peu plus de l’ampleur. Lié au club lillois jusqu’en juin 2023, Jonathan Ikoné n’est pas certain de passer l’hiver dans le Nord de la France. Et pour cause, l’attaquant du LOSC, auteur de prestations remarquables depuis le début de la saison, attise les convoitises, notamment en Italie où la Fiorentina a décidé de mettre les bouchées afin de doubler son transfert.

Le club italien a effet entamé des négociations avec l’entourage de Jonathan Ikoné et touche enfin au but pour son transfert. Comme l’indique le spécialiste du mercato italien, Nicolo Schira, la Fiorentina aurait conclu un accord avec le clan Jonathan Ikoné en vue de son transfert lors du prochain mercato. Et pour convaincre l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain, les dirigeants du club lillois n’ont pas lésiné sur les moyens.

4 ans et demi de contrat et 15 M€ pour Jonathan Ikoné ?

En effet, le spécialiste mercato de Calciomercato révèle que la Fiorentina a offert au buteur du LOSC un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2026. Si les exigences salariales du joueur n’ont pas été dévoilées, le journaliste assure que le club italien serait également prêt à formuler une offre de 14M€ + 1M€ de bonus, ainsi que 20% d’une future revente, afin de boucler son transfert en provenance du LOSC. Reste à savoir si cette future offre sera suffisante pour convaincre les dirigeants lillois de céder leur joueur. Pour l'heure, la direction du LOSC ne ferme pas la porte à un départ de Jonathan Ikoné et attendrait une offre satisfaisante pour son transfert.