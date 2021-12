LOSC : LdC, Gourvennec règle ses comptes après la qualification

Publié par ALEXIS le 10 décembre 2021 à 13:15

Critiqué sévèrement dès son arrivée au LOSC, Jocelyn Gourvennec a répondu à ses détracteurs après la qualification en Ligue en Champions.

LOSC : Gourvennec, « j’ai trouvé injuste d’être condamné avant même d’avoir commencé »

Nommé entraîneur du LOSC en juillet 2021 à la suite de Christophe Galtier, Jocelyn Gourvennec a connu un début de saison difficile. Et il a été critiqué sévèrement pour ces mauvais résultats. Lors des 6 premières journées de Ligue 1, Lille a enregistré 3 défaites, 2 matchs nuls et une seule victoire, soit 5 points pris pour 18 possible. En Ligue des champions également, Lille OSC avait bouclé la manche aller de la phase de poule avec 2 matchs nuls et une défaite, soit 2 petits points pris en 3 matchs.

Les Dogues se sont réveillés ensuite pendant la manche retour en signant 3 victoires consécutives, ce qui leur a permis de finir en tête du groupe G, synonyme de qualification directe pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Cela, 15 ans après leur dernier 8e de finale dans la compétition. Et Jocelyn Gourvennec n’a pas laissé passer l’occasion pour répondre à ses détracteurs. « J’ai trouvé injuste d’être condamné avant même d’avoir commencé », a-t-il confié à L’Équipe. « Je suis heureux pour moi et pour le club, comme je l’ai été quand on a gagné le Trophée des champions. Mais je suis passé à autre chose », a-t-il indiqué, ensuite.

Le lourd héritage de Christophe Galtier

En effet, Jocelyn Gourvennec a eu une grosse pression sur ses épaules dès son arrivée dans le Nord, car il a pris la succession de Christophe Galtier sur le banc de touche du LOSC, qui venait d’être sacré champions de France 2021 devant le PSG. Un lourd héritage qu’il a mis du temps à mieux gérer. « Je me suis mis dans ma bulle et me suis protégé. Je ne lisais pas tout, mais je n’ignorais rien », a-t-il glissé.

Si les Lillois sont performants en Ligue des champions, ils sont dans la deuxième moitié du classement en Ligue 1, précisément à la 11e place avec 24 points en 17 journées. Toutefois, leurs 5 derniers résultats en championnat sont positifs, soit 3 victoires, 2 nuls et 0 défaite.