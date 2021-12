Football : Une grosse attaque contre le PSG à Naples !

Publié par Gary SLM le 11 décembre 2021 à 12:55

Le PSG n’est toujours pas bien vu par certains dirigeants de clubs de foot. À Naples, Aurelio De Laurentiis charge le club parisien.

PSG : De Laurentiis dézingue les Qataris

Aurelio De Laurentiis n’a pas changé d’avis sur le PSG. Bien qu’il ait été un des premiers dirigeants de clubs de foot européens à bénéficier de la puissance financière du club parisien lors de la vente d’Ezequiel Lavezzi pour 26 millions d’euros, il relance des piques aux dirigeants qataris. Sur l’antenne de RMC, le dirigeant du SSC Naples avait déclaré : « Dire le Paris Saint-Germain, c’est d’ailleurs un peu faux, c’est le Qatar Saint-Germain ».

Il dénonce aujourd’hui encore la puissance financière du PSG, qui n’est autre que l’État qatari, selon lui. L’UEFA version Aleksander Ceferin et l'Association européenne des clubs (ECA) présidée par Nasser Al-Khelaïfi, sont pour lui sous influence de l'émirat. À la présentation d’un livre sur le foot, le dirigeant italien a marqué son opposition à la façon dont est dirigée l’UEFA. « La façon dont tout fonctionne est rigide, on dépense beaucoup d'énergie et il n'y a pas de répartition égale entre clubs sur le plan économique. Les seuls qui s’enrichissent, ce sont les institutions, l'UEFA (en l’occurrence, NDLR). »

Sky Sport Italia livre les propos du président de Naples

Le dirigeant de l’ancien club de feu Diego Maradona ajoute, selon Sky Sport Italia , a confié : « On ne comprend pas bien pourquoi l'UEFA ne se contente pas de faire un travail de secrétariat général ».

Mais le Paris Saint-Germain en prendra bien plus pour son grade puisque l'italien poursuit en disant : "Nous avons créé l'Association européenne des clubs (ECA), mais celle-ci est désormais l'otage des Qataris » à travers le PSG. « Ceferin est dans les bras du président du PSG, il est en adoration devant ce Qatar si fort, si puissant, si brillant », a une nouvelle fois dénoncé Aurelio De Laurentiis.

Il faut noter que l'ECA est dirigée depuis le printemps 2021 par Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris SG, en remplacement de Andrea Agnelli.