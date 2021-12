Mercato PSG : Kylian Mbappé, le Real fait filtrer le deal bouclé !

Publié par Gary SLM le 13 décembre 2021 à 09:32

Le mercato PSG de cet hiver s’annonce difficile. Le Real Madrid vient de faire filtrer un accord déjà trouvé avec Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Kylian Mbappé va bien quitter le Paris SG

Kylian Mbappé continue de faire mordre la poussière aux dirigeants du PSG. L’attaquant venu de l’As Monaco, équipe contre laquelle il a inscrit un doublé hier (lors de la 18e journée de Ligue 1 2-0), dont un but sur une passe décisive de Lionel Messi, se prépare à quitter le Paris Saint-Germain. En effet, le coéquipier de Neymar, Mauro Icardi ou encore de Angel Di Maria a déjà donné son accord pour un transfert gratuit au club merengue à la fin de la saison. C’est d’Angleterre qu’est venue cette confirmation redoutée par les dirigeants Parisiens.

En effet, le journaliste indépendant Ian McGarry, consultant sportif, spécialiste des informations sur les transferts de joueurs, a révélé une des confidences de Carlo Ancelotti, actuel entraîneur du Real Madrid passé par Chelsea FC et Everton FC. L' entraîneur italien du club madrilène lui aurait confirmé l’arrivée prochaine de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole au mercato de l’été prochain.

Dans son émission The Transfer Window Podcast, il a affirmé s’être entretenu avec Carlo Ancelotti sur la situation du buteur français. Selon lui, le coach du Real aurait dévoilé avoir déjà convaincu le champion du monde 2018 avec l’équipe de France de rejoindre son équipe. Le club rival du FC Barcelone estime que la signature de l'enfant de Bondy ne sera qu’une formalité puisqu’une décision a déjà été prise pour son transfert.

Que peut faire le Paris Saint-Germain ?

Le Paris Saint-Germain a déjà fait plusieurs propositions à Kylian Mabppé pour perpétuer sa présence aux côtés de Marquinhos, Kimpembe et les autres footballeurs du club de la capitale. Toutes ces démarches sont jusqu’ici restées sans succès puisque l’attaquant n’a encore signé un aucun document prolongeant son contrat avec le PSG. Alors qu’une telle décision aurait amené plus de sérénité dans le groupe pour aller chercher le titre en Uefa Ligue des champions, Kylian Mbappé souffle depuis longtemps le chaud et le froid sur ce dossier.

Pour essayer de freiner ce deal tacite qu’il a déjà conclu avec le Real Madrid, le Paris Saint-Germain doit nommer Zinédine Zidane comme entraîneur en remplacement de Mauricio Pochettino. En plus de ne rassurer personne au Paris SG par son coaching, le technicien argentin n’a pas la dimension de l’entraîneur marseillais, qui plus est l'idole du jeune buteur tricolore. Pendant le prochain mercato hivernal, le joueur offensif pourrait signer un précontrat avec le Real, une pratique autorisée par le FIFA en matière de transferts de joueurs à 6 mois de la fin de leur contrat.

La pression est de nouveau maximale sur les dirigeants du PSG qui n’ont récemment pas été aidés par Zlatan Ibrahimovic, un ancien attaquant de leur équipe. Ce dernier a conseillé à Mbappé de rejoindre le Real Madrid pour confirmer le grand joueur qu’il est. Selon lui, l’équipe de la capitale espagnole est bien plus structurée que le Paris Saint-Germain et que seule une équipe de cette dimension peut mieux mettre en valeur les qualités du buteur français.

Mercato : Qui va remplacer Mbappé au PSG ?

Qui va remplacer Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain ? Selon plusieurs sources, Erling Haaland du Borussia Dortmund est le meilleur joueur pour remplacer Kylian Mbappé au PSG. En plus de sa grande taille et ses innombrables qualités face au but, il est un des rares joueurs capables de faire oublier le Bondynois dans le cœur des supporters parisiens. Son agent Mino Raiola a récemment ouvert cette porte en faisant savoir que son protégé pourrait changer de club à la fin de la saison.

Le Paris SG a tout intérêt à mettre les bouchées doubles pour s’offrir Haaland si le départ de Kylian Mbappé venait à se confirmer. L'ancien attaquant du RB Salzbourg est sur une incroyable performance en Bundesliga. Sur 74 matches disputés avec le Borussia Dortmund, il a inscrit 76 buts. Le départ du joueur est cependant conditionné au versement de 80 millions d'euros de sa clause libératoire. Son agent Mino Raiola prévoit de toucher une commission record de 55 millions d'euros de commission sur son transfert, selon The Sun, et l'intéressé ne se voit pas changer de club pour un salaire en dessous des 25 millions d'euros par an.

C'est donc un dossier avoisinant les 160 millions d'euros que les dirigeants du club de la capitale vont devoir attaquer pour vite oublier Kylian Mbappé, un des meilleurs buteurs du moment au monde. En 151 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot Parisien, il a inscrit 126 buts et ce n'est pas encore terminé.