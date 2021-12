Barça Mercato : Un grand attaquant proche de signer à Barcelone ?

Publié par Timothée Jean le 13 décembre 2021 à 11:02

En quête d’un renfort offensif pour le Barça, Xavi Hernandez vient de recevoir une réponse positive en provenance de la Premier League.

Barça Mercato : Aubameyang d’accord pour signer à Barcelone ?

Dans moins de trois semaines, le mercato hivernal ouvrira officiellement ses portes. Plusieurs clubs pourront alors profiter de cette fenêtre de transferts pour renforcer au mieux leur effectif. C’est notamment le cas du FC Barcelone, en grande difficulté depuis le début de la saison. Le club catalan souhaite consolider son groupe, qui semble affaibli depuis le départ de Lionel Messi au PSG. C’est la raison pour laquelle Xavi Hernandez, dès son arrivée au FC Barcelone, a fait part aux dirigeants espagnols de faire venir de nouveaux joueurs, notamment dans le secteur offensif. Ce besoin s’est même renforcé ces derniers jours avec la possible retraite de Sergio Aguero, victime d’un malaise cardiaque, le 30 octobre dernier.

La direction du Barça a ainsi activé plusieurs pistes offensives et l’une d’entre elles mènerait à Pierre-Emerick Aubameyang. Il faut dire que l’intérêt du FC Barcelone pour l’avant-centre d’Arsenal n’est pas nouveau. Durant le dernier mercato estival, les Catalans ont tenté de le recruter. Sauf que les négociations n’ont abouti à rien de concret. Le principal concerné l'a lui-même avoué à maintes reprises : il voulait rejoindre la Catalogne, mais les planètes n'étaient semble-t-il pas alignées, du moins pas encore. Car de l'autre côté des Pyrénées, même si les finances du Barça restent toujours dans le rouge, on reste confiant pour une arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Ce deal aurait même de grandes chances d’aboutir. Et pour cause, selon El Nacional, Pierre-Emerick Aubameyang serait déjà prêt à donner son accord pour rejoindre le Barça lors du mercato estival.

Le Barça devra sortir le chéquier

L’entraîneur de club catalan, Xavi Hernandez vient donc de recevoir une excellente nouvelle dans sa quête de recruter un attaquant de haut niveau pour 2022. Mais la direction du FC Barcelone devra nécessairement trouver les moyens financiers afin de mener à bien cette opération, car l’ancien Stéphanois est lié à Arsenal jusqu’en juin 2023. Les Britanniques pourraient demander un joli chèque pour céder leur attaquant. Un montant de plus de 22 millions d'euros était évoqué.