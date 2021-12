PSG Mercato : Après Monaco, une vive révélation tombe pour Messi

Publié par JEAN-LUC D le 13 décembre 2021 à 07:32

Lionel Messi et le PSG ont battu l’AS Monaco (2-0), ce dimanche soir. Après le match, l’ex-Barcelonais a fait l’objet d’un grand déballage.

Suarez : « Messi souffre beaucoup du froid et de la neige »

Laissé libre par le FC Barcelone à l’issue de la saison dernière, Lionel Messi s’est engagé en faveur du Paris Saint Germain. Vainqueur de son 7e Ballon d’Or, la star argentine peine toutefois à se montrer à son avantage et à s’adapter à sa nouvelle vie. Après 15 matches toutes compétitions confondues, la Pulga totalise 6 buts et 5 passes décisives. Selon son ami Luis Suarez, Messi a été marqué par les conditions météorologiques en France.

« On se parle tous les jours. On essaye toujours d'éviter de parler des attentes parce que nous sommes des joueurs et nous savons comment agir dans ces moments. On parle des matchs, de la famille. Il m'a dit qu'il souffrait beaucoup du froid et de la neige. Il faut sûrement s'habituer au froid ici », a expliqué l’attaquant de l'Atlético Madrid lors d’une interview accordée à TNT Sports. Pour un ancien joueur du PSG, l’explication aux difficultés de Messi sont ailleurs.

PSG Mercato : Pierre-Fanfan répond à Suarez pour Messi

Si Lionel Messi semble prendre ses marques petit à petit avec le Paris Saint-Germain, force est de constater que l'Argentin n'a toujours pas le rendement espéré. Au-delà de découvrir un nouveau championnat, la Pulga semble avoir du mal à se faire au climat français parfois difficile comme l’a révélé son ami Luis Suarez, José Pierre-Fanfan, lui, pense que les problèmes du nouveau numéro 30 du PSG sont d’ordre mental.

« Il a toujours marché, même à Barcelone. Pendant qu’il marchait, effectivement, il étudiait le jeu de l’adversaire, mais par contre, quand il avait le ballon, il se passait quelque chose. Là aujourd’hui, sur les deux derniers matchs, il a effectué 4 gros efforts par match. Mais ce n’est pas possible ! 4 efforts par match, là ce n’est pas un problème physique, là c’est mental, c’est un joueur qui n’est pas bien, qui est malheureux, qui n’a pas envie de s’investir, mais en tout cas, ce n’est pas physique.

S’il n’est pas capable de faire plus de 4 sprints, il est comme Ramos, à l’infirmerie. Donc le souci n’est pas là, je pense qu’il est ailleurs. Il n’arrive pas encore à s’épanouir, il n’est pas bien encore dans cet effectif », a analysé l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain au micro de Canal+.