Barça : C’est confirmé, Sergio Agüero va prendre sa retraite !

Publié par Ange A. le 21 novembre 2021 à 00:51

En raison de ses problèmes de santé, Sergio Agüero a pris une décision radicale pour son avenir, a confirmé Samir Nasri sur Canal Plus.

Barça Mercato : Grande annonce attendue pour Sergio Agüero

Terrible coup dur pour le FC Barcelone. Victime d’un malaise cardiaque lors du match contre Alavès, Sergio Agüero ne va plus fouler les pelouses. Telle est la quintessence du message qu’a envoyé l’avant-centre argentin ce samedi soir à Samir Nasri. Le nouveau consultant de Canal Plus a fait part cette nouvelle à la mi-temps du match entre le Stade Rennais et le Montpellier Hérault. L’ancien milieu de terrain tricolore assure que son ex coéquipier à Manchester City compte mettre un terme à sa carrière.

« Il vient de m’envoyer un message. Malheureusement c’est confirmé. Beaucoup de peine parce qu’en plus d’avoir été le joueur que tout le monde connaît qui est un phénomène, c’est un très bon gars, c’est une très bonne personne. Et j’ai beaucoup de peine parce que ce n’est pas un choix, c’est malheureusement forcé et je sais l’amour qu’il a pour ce sport et le voir arrêter comme ça me fait énormément de peine », a notamment commenté l’ancien Marseillais.

Annonce officielle imminente d’Agüero

Sergio Agüero a rejoint le FC Barcelone gratuitement cet été en provenance de Manchester City. Il n’a disputé que 5 rencontres (165 minutes) sous le maillot du Barça. L’Argentin ne compte qu’un seul but avec les Blaugranas, lequel avait été inscrit lors de la défaite contre le Real Madrid (2-1). Victime d’arythmie cardiaque, l’avant-centre de 33 ans devait au préalable être éloigné des terrains pour trois mois. Avant la sortie de Samir Nasri, des rumeurs venant d’Espagne circulaient déjà sur la fin de la carrière d’Agüero. Le journaliste de la RAC1 Gerard Romero assurait notamment qu’une annonce officielle sera faite par le joueur à l’occasion d’une conférence de presse prévue la semaine prochaine.