Incidents OL-OM : Marseille contre-attaque, inquiétudes à Lyon !

Publié par Thomas le 14 décembre 2021 à 17:00

Alors que le jugement de la LFP concernant les évènements du match OL - OM a été rendu, Marseille prévoit une contre-attaque inespérée.

OM : Marseille décide de faire appel

Tout s’emballe dans la cité phocéenne. Moins d’une semaine après la décision de la LFP de rejouer le match entre l’ OL et l’ OM à huis clos, le club olympien a pris la ferme décision de faire appel pour contester cette décision jugée trop laxiste.

Selon les informations de RMC Sport et L’Équipe, l’Olympique de Marseille se sentirait lésé dans ce jugement où il n’avait même pas été convié mercredi dernier. "La LFP méprise Marseille ! Le club ne prendra pas en compte les décisions de ce soir", avait lancé fou de rage le directeur de la communication de l' OM, Jacques Cardoze, devant les bureaux de la Ligue.

Mécontent de ne pas s’être fait entendre ce jour-là, Marseille prévoit de contre-attaquer en saisissant la commission d’appel de la FFF, plus haute instance française de football pour revoir la sentence. L' OM a confirmé à la presse ce mardi l’entame des démarches, sans en dévoiler davantage.

Marseille garde espoir

C’est très probablement l’un des plus gros fiasco de ce début de saison. Plus de trois semaines après le dramatique jet de bouteille sur Dimitri Payet lors de l’Olympico, l’affaire semble encore loin d’être résolue, et l’apaisement entre les deux clubs loin d’être trouvé. "On ne va pas en rester là", affirme une source marseillaise à RMC Sport ce mardi. Pablo Longoria et Jacques Cardoze avait émis l’idée de faire appel le lendemain du jugement, c'est chose faite.

L’objectif premier de l’ OM est d’obtenir une victoire sur tapis vert comme cela aurait dû être le cas contre l’OGC Nice quelques mois plus tôt. Rejouer la rencontre qui plus est dans le stade de l’Olympique Lyonnais est selon le camp phocéen une décision irrespectueuse aux vues des préjudices moraux qu’ont engendré les débordements du 21 novembre dernier. Cette issue donnerait donc trois points à Sampaoli et les siens plus de trois buts au goal-average, de quoi prendre une option considérable pour la course à l'Europe cette saison.