ASSE Mercato : Un ancien marseillais voulait chiper la place de Dupraz

Publié par ALEXIS le 15 décembre 2021 à 19:05

Un ancien joueur de l’ OM et de l’ ASSE a montré son intérêt pour le poste de coach du club ligérien. Un peu en retard sans doute !

Brandao intéressé par le poste d’entraîneur de l’ ASSE

Depuis le limogeage de Claude Puel le 5 décembre, l’ ASSE cherchait un nouvel entraîneur. Pour se donner le temps de faire un meilleur choix, la direction des Verts avait nommé Julien Sablé comme intérimaire pour diriger le match contre le Stade de Reims (2-0), samedi dernier. Finalement, l’AS Saint-Étienne a choisi Pascal Dupraz (59 ans), mardi soir, jusqu’en juin 2022. Ce dernier a été présenté officiellement en conférence de presse, ce mercredi, aux côtés du président exécutif Jean-François Soucasse et Loïc Perrin, nouveau coordinateur sportif du club.

Justifiant le choix porté sur l’ancien entraîneur du Toulouse FC, Loïc Perrin a fait laissé entendre que l’ ASSE « recherchait un entraîneur connaissant la Ligue 1, un meneur d'hommes qui connaît ces situations ». Selon lui, « Pascal Dupraz est le coach à même de réussir cette mission ». Et comme par surprise, Brandao a réagi au message posté via le compte Twitter officiel du club stéphanois. Il fait savoir qu’il est intéressé par le poste. « Moi ici », a-t-il écrit sur le même réseau social, avec en soutien, un doigt levé.

Le Brésilien va patienter jusqu'à la fin du contrat de Dupraz

Évidemment, l’intérêt de l’ancien attaquant de l’OM (2009-2012) et de l’ ASSE est arrivé trop tard. Et il le sait naturellement, lui qui aurait ses diplômes d’entraîneur de haut niveau. Dès lors, il devra patienter jusqu'à la fin du contrat de Pascal Dupraz, dans six mois. Pour mémoire, Brandao a défendu les couleurs de l’ ASSE deux saisons de suite de 2012 à 2014. Il a porté le maillot des Verts 67 fois, pour 23 buts marqués et 8 passes décisives offertes. Le Brésilien de 41 ans avait été l’auteur de l’unique but de la finale de la Coupe de la Ligue 2013 remportée par Sainté contre le Stade Rennais.