Mercato PSG: Man City fomente un sale tour contre Donnarumma

Poussé vers la sortie au PSG, Gianluigi Donnarumma est associé avec insistance à Manchester City. Mais le club anglais semble vouloir explorer d’autres cibles pour renforcer son effectif.

Mercato : Le PSG trop gourmand pour Gianluigi Donnarumma ?

Le mercato estival du Paris Saint-Germain continue de s’animer avec le dossier Gianluigi Donnarumma, le gardien de but italien dont l’avenir semble désormais s’écrire loin de la capitale. Sous contrat jusqu’en 2026 avec les Rouge et Bleu, le portier de 26 ans refuse de prolonger et se trouve dans une situation délicate qui pourrait le conduire vers la Premier League.

Depuis plusieurs semaines, l’ancien joueur de l’AC Milan est régulièrement annoncé dans le collimateur de Manchester City, qui cherche un successeur au Brésilien Ederson, d’accord avec Galatasaray pour un transfert cet été. Mais ce vendredi, le journaliste Sacha Tavolieri rappelle que si Donnarumma est bel et bien un accord avec les Citizens sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030, le dossier est au point mort, notamment en raison des exigences élevées du Paris SG.

Pour la dernière année de contrat de son numéro 1, le Champion de France demande un chèque de 50 millions d’euros, alors que Manchester City espérait pouvoir finaliser l’opération pour montant compris entre 25 et 30 millions d’euros. Une situation qui pourrait pousser le club entraîné par Pep Guardiola à aller chercher son bonheur sous d’autres cieux.

Manchester City explore l’option Senne Lammens !

Face aux difficultés pour boucler l’opération Gianluigi Donnarumma avec leurs homologues du PSG, les dirigeants de Manchester City seraient en train d’étudier d’autres options pour le poste de gardien de but. Dans cette optique, les Skyblues auraient jeté leur dévolu sur Senne Lammens.

« EXCL- Manchester City explore l’option Senne Lammens ! Manchester City rencontre des difficultés dans ses négociations avec le Paris Saint-Germain, qui exige un montant jugé trop élevé pour Gianluigi Donnarumma, et a récemment tourné son attention vers le Belge », écrit Sacha Tavolieri sur Twitter.

Déjà dans le collimateur de City au début du mercato estival, le portier de 23 ans pourrait faire l’objet d’une offre d’ici la fin du mercato estival. Mais visiblement rien de concret. Auteur d’une grande saison avec le Royal Antwerp, Senne Lammens est suivi par plusieurs grands clubs européens. Si Pep Guardiola valide la piste menant à l’international belge, évalué à 9 millions d’euros seulement sur Transfermarkt, Man City devrait rapidement passer à l’action pour le recruter. Affaire à suivre donc…