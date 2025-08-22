Mercato OL : Un dernier gros transfert s’impose à Lyon

Un dernier gros transfert se profile à l’OL avant la fermeture du mercato d’été le 1er septembre. Le club rhodanien doit encore faire rentrer 40 M€ au moins.

Mercato : L’OL fait des ventes pour 73,7 M€, hors bonus

L’OL a été très actif sur le marché des transferts cet été, dans le sens des départs comme celui des arrivées. Selon l’estimation de Transfermarkt, le club a fait des ventes à hauteur de 73,7 M€. Les plus gros départs sont ceux de Rayan Cherki à Manchester City contre 36,5 M€, Lucas Perri à Leeds United contre 16 M€ et Saïd Benhrama à Neom SC pour 12 M€. Jordan Veretout, Duje Caleta-Car, Adryelson, Johann Lepenant et Amin Sarr sont les autres joueurs transférés de Lyon.

Toujours dans le but de réduire sa masse salariale, l’Olympique Lyonnais a laissé partir librement, Alexandre Lacazette, capitaine et buteur des Gones, dont le salaire (500 000 € mensuel) était le plus important du vestiaire. La Direction de Lyon a également négocié le départ de Nemanja Matic qui avait encore un an de contrat et qui émargeait à 400 000 € par mois. Parti librement, il devrait s’engager avec Sassuolo en Serie A italienne.

L’Olympique Lyonnais a besoin de 40 M€ supplémentaires

Mais ce n’est tout pour le club désormais présidé par Michele Kang ! Il doit procéder à un dernier gros transfert avant la fermeture du marché. Selon Hugo Guillemet, il manque encore 40 M€ d’entrées, conformément à l’engagement pris par l’OL devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Et pour le journaliste de L’Equipe, Lyon est contraint de vendre Malick Fofana, dont la valeur marchande est estimée à 30 M€.

« L’OL a besoin de 40 M€ pour le budget de cette saison. Ce sont des engagements qui ont été pris avec la DNCG. Donc, il vaut mieux vendre Fofana cet été, parce que les 40 M€ serviront cette saison », a-t-il laissé entendre lors d’un space sur X.

Mercato : Le transfert de Malick Fofana à Everton bouclé

Le jeune attaquant international belge est proche de signer à Everton, alors qu’il est sur les tablettes de Liverpool, Manchester United en Premier League ou du Bayern Munich. Selon les informations en provenance d’Outre-Manche, les Toffees auraient dégainé une offre d’un peu plus de 40 M€ pour Malick Fofana. Et cette proposition aurait été finalement acceptée par l’Olympique Lyonnais qui exigeait au moins 50 M€.