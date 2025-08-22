PSG – Angers : Les compos ! Déjà un choix fort d’Enrique

Ce vendredi soir, en ouverture de la deuxième journée de la Ligue 1, le PSG reçoit Angers SCO au Parc des Princes. Découvrez les compositions possibles de Luis Enrique et Alexandre Dujeux.

PSG : Luis Enrique prépare du lourd face à Angers SCO

Moins d’une semaine après sa courte victoire sur le terrain du FC Nantes (1-0), le Paris Saint-Germain retrouve le Parc des Princes pour la première fois de la saison 2025-2026. Pour ce match, qui sera aussi l’occasion pour le club de la capitale de présenter les trophées glanés au cours de l’exercice 2024-2025, notamment la Ligue des Champions et la Supercoupe d’Europe, Luis Enrique et ses hommes auront à coeur de livrer un grand match.

Conscient de l’enjeu de l’affiche de ce soir, l’entraîneur du PSG aurait prévu d’aligner son onze de départ le plus compétitif. Ainsi, Lucas Chevalier est attendu dans les cages devant une charnière centrale composée de Willian Pacho et Marquinhos, laissant les côtés à Nuno Mendes et Achraf Hakimi.

Au milieu, Joao Neves, qui a purgé ses deux matchs de suspension, devrait retrouver Vitinha et Fabian. Devant, Khvicha Kvaratskhelia va reprendre l’aile gauche, avec Désiré Doué sur la droite et Ousmane Dembélé dans l’axe.

En face, le SCO d’Angers, qui ne vient pas en victime résignée, entend jouer crânement la partie au Parc des Princes. Le coach angevin Alexandre Dujeux devrait aligner un onze très défensif avec Hervé Koffi dans les buts.

En défense, Lilian Raolisoa, Carlens Arcus, Ousmane Camara, Jordan Lefort et Jacques Ekomié sont attendus comme titulaires. Au milieu de terrain, Yassin Belkhdim, Marius Courcoul et Haris Belkebla devraient être choisis par Dujeux. Devant, Sidiki Chérif et Esteban Lepaul seront chargés d’occuper la défense du PSG.

La compo probable du PSG

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes

Milieux : Neves, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

L’équipe possible d’Angers SCO

Gardien : Koffi

Défenseurs : Raolisoa, Arcus, Camara, Lefort, Ekomié

Milieux : Belkhdim, Courcoul, Belkebla

Attaquants : Chérif, Lepaul.