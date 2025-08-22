Mercato OM: De Zerbi sort un plan secret pour oublier Rabiot

Le futur départ d’Adrien Rabiot laissera un vide à l’OM qu’il faudra combler en urgence. Mais Roberto De Zerbi dispose déjà d’une solution viable pour régler ce problème.

Mercato OM : De Zerbi mise sur une solution interne pour remplacer Adrien Rabiot

L’Olympique de Marseille connait un début de saison inquiétant. Outre la défaite à Rennes (0-1), la bagarre Adrien Rabiot-Jonathan Rowe enflamme la cité phocéenne. Cette scène chaotique a depuis lors plongé l’OM dans un profonde crise.

Roberto De Zerbi prépare ainsi la réception du Paris FC dans une ambiance tendue. L’entraîneur italien a urgemment besoin de trouver une solution de rechange dans l’entraîneur. L’Équipe révèle d’ailleurs que le coach de l’OM a déjà un plan précis pour compenser le départ imminent de Rabiot.

Angel Gomes repositionné un cran plus haut

De Zerbi prévoit de repositionner Angel Gomes un cran plus haut sur le terrain pour occuper le rôle de l’ancien Parisien mis à l’écart. Ce changement tactique entraînerait une autre modification importante. Geoffrey Kondogbia, fréquemment utilisé en défense, devrait évoluer au poste de double pivot face au Parisiens.

Ce nouveau dispositif permettra à l’OM de retrouver la victoire et de calmer un peu les esprits ? Les premiers éléments de réponse seront connus ce samedi au Vélodrome, à partir de 17 heures.