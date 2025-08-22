FC Nantes : Coups durs pour Luis Castro avant RCS !

L’entraîneur du FC Nantes, Luis Castro a fait le point sur son groupe avant la rencontre face au RC Strasbourg. Il récupère un cadre, mais deux joueurs sont forfaits.

FC Nantes : Le point sur le group avant le RC Strasbourg

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro devra composer sans deux joueurs importants pour le déplacement à Strasbourg ce dimanche en clôture de la deuxième journée de Ligue 1. Après la défaite (1-0) face au PSG lors de la première journée, les Canaris veulent rebondir face aux Alsaciens pour rafler les trois points. Mais certains cadres vont manquer ce choc.

Mayckel Lahdo, blessé à la cuisse dès son premier entraînement, reste forfait. Il a certes repris la course en individuel, mais le staff ne veut prendre aucun risque. Trop peu d’entraînements, trop fragile encore. Luis Castro a décidé le laisser au repos.

Même chose pour Fabien Centonze. Déjà non convoqué face au PSG, le défenseur s’est blessé à l’épaule cette semaine à l’entraînement, lors d’un duel malheureux. Il est donc forfait pour cette affiche. Déception pour lui, car il espérait revenir dans le groupe.

Heureusement, le tableau médical nantais n’est pas si sombre. Sorti face à Paris le week-end dernier, Herba Guirassy est finalement apte. Simple fatigue musculaire, liée à l’intensité de ses efforts, précise l’entraîneur en conférence de presse. Une bonne nouvelle, car l’ailier sera disponible pour affronter le Racing.