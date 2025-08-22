Clash à l’OM : De Zerbi explose face au clan Rabiot !

Le silence intriguant de Roberto De Zerbi est enfin rompu. Face à l’escalade verbale du clan Rabiot, l’entraîneur de l’OM a répliqué ce vendredi en conférence de presse. Il a pris position pour sa direction.

Affaire Rabiot-Rowe : Roberto De Zerbi justifie la décision radicale de l’OM

L’Olympique de Marseille est en pleine crise après la défaite contre Rennes. L’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a immédiatement été frappée d’une lourde sanction : les deux joueurs vont quitter le club. Cette affaire a logiquement suscité la réaction de Roberto De Zerbi.

L’entraîneur de l’OM a pris la parole en conférence de presse ce vendredi pour remettre les choses au clair. Il a dans un premier temps salué la décision radicale de sa direction. « Sur un lieu de travail, si deux employés se frappent… l’employeur, que doit-il faire ? » L’Italien a utilisé cette rhétorique pour justifier la mise à l’écart des deux joueurs.

Poursuivant, Roberto De Zerbi a fermement recadré les propos de Véronique Rabiot, accusant la direction de l’OM de mentir. La mère et agent du milieu de terrain s’en est pris à Pablo Longoria et Medhi Benatia estimant qu’ils étaient incapables de contrôler leurs émotions. « Ils sont dévorés par leurs égos surdimensionnés », a-t-elle lancé. Ces propos ont visiblement agacé le coach marseillais.

Il s’emporte contre les accusations de Véronique Rabiot

« Dans l’entourage de Rabiot, de fausses allégations sont dites sur Longoria et Benatia (…) Que sa mère les attaque, ça m’énerve », a-t-il lancé. Roberto De Zerbi révèle avoir toujours soutenu Rabiot. Il a même confié qu’il avait proposé sa propre maison au joueur pour l’aider à s’installer. Cependant, il insiste sur le fait que la hiérarchie doit être respectée et que « le club passe avant tout ».

Et si Véronique Rabiot avait tenté une comparaison avec le cas Mason Greenwood, De Zerbi a rappelé que « ce n’est pas juste de parler d’autres personnes ». Sachant que la vie privée de chacun ne doit pas être mêlée à un problème de discipline professionnelle. Cette mise au point du technicien de l’OM montre que les valeurs d’un club sont non négociables. « Sur le long terme, ce sera bénéfique », a-t-il ajouté.