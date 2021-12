LOSC Mercato : Transfert d'Ikoné en janvier, un cadre s'y oppose

Publié par ALEXIS le 17 décembre 2021 à 00:55

Le transfert de Jonathan Ikoné est dans les tuyaux au LOSC. Il devrait rejoindre la Fiorentina. Et cela n’est pas du goût de José Fonte.

LOSC : José Fonte s’oppose au transfert de Jonathan Ikoné

Le président du LOSC, Olivier Létang, a confirmé le futur transfert de Jonathan Ikoné. Ce dernier est annoncé vers la Fiorentina en Serie A italienne, dès janvier prochain. « La Fiorentina ? C'est vrai qu'elle s'intéresse à Ikoné, je le confirme. Il y a des négociations, c'est vrai, mais rien de définitif pour le moment », avait confirmé le président de Lille OSC selon TMW. Une décision que José Fonte n’approuve pas.

Dans des propos confiés à L’Équipe, il a mis son veto au transfert de l’ailier des Dogues pendant le mercato hivernal. « On a cultivé une certaine exigence depuis quatre saisons. Le LOSC, c'est jouer les uns pour les autres, se battre pour bien défendre. On commence à retrouver cet engagement commun. Dans ce cadre, j'aimerais que Jonathan Ikoné continue avec nous », a-t-il déclaré en tant que capitaine.

Blas pour remplacer Ikoné à Lille OSC ?

Cependant, il est bien conscient que la décision finale de transfert ou non appartient au joueur concerné et au club nordiste. « Ce sera sa décision et celle du club. J'espère seulement que nous serons encore plus compétitifs en janvier, pour bien figurer en Ligue des Champions, continuer notre remontée au classement de L1 et gagner la Coupe de France », a laissé entendre le défenseur central.

Pour remplacer Jonathan Ikoné (23 ans, 18 matchs et 1 but en Ligue 1 cette saison), le LOSC songerait à Ludovic Blas (24 ans) du FC Nantes. Ce dernier est l'actuel meilleur buteur des Canaris avec 7 buts et une passe décisive en 17 matchs de Ligue 1 disputés cette saison et il vaut 16 M€ sur le marché des transferts.