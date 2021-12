PSG Mercato : Leonardo insiste pour un coup fantastique !

Publié par JEAN-LUC D le 16 décembre 2021 à 23:35

À l’approche du mercato hivernal, Leonardo s’active au PSG sur certains dossiers épineux. Il insiste notamment pour une affaire importante.

Le PSG ne lâche pas le morceau pour Xavi Simons

Arrivé au terme de son engagement, Xavi Simons n’a toujours pas paraphé un nouveau contrat en faveur du Paris Saint-Germain. Une occasion en or pour le FC Barcelone qui espère récupérer librement son ancien prodige l’été prochain. Seulement, le club de la capitale n’a pas encore dit son dernier mot dans cette affaire.

D’après les informations du journal Le Parisien, les dirigeants du PSG restent confiants quant à une prolongation du milieu de terrain de 18 ans. Leonardo continue de négocier avec le représentant de l’international espoir néerlandais qui n’est autre que Mino Raiola. Les deux hommes entretiennent de bonnes relations et le directeur sportif parisien serait toujours disposé à offrir un nouveau bail à Simons.

Les pourparlers continuent entre l’état-major du leader de la Ligue 1 et Mino Raiola, l’agent du joueur âgé de 18 ans. Selon la source francilienne, le vice-champion de France en titre proposerait un contrat à long terme au jeune compatriote de Georginio Wijnaldum.

« Le PSG ne perd pas espoir de convaincre Xavi Simons, mais rien n’est simple dans ce dossier. Les discussions se poursuivent entre Paris et l’entourage du joueur, dont l’agent, Mino Raiola. Au sein du club, on assure y croire encore. Le PSG proposerait un nouveau bail ‘longue durée’ à Xavi Simons », explique le quotidien régional. Pas forcément opposé à l’idée de poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu, le clan Simons poserait tout de même une condition essentielle pour le futur du joueur.

PSG Mercato : Simons pose une condition essentielle

Arrivé gratuitement en 2019 en provenance du FC Barcelone, Xavi Simons n’écarterait pas forcément une prolongation avec le Paris Saint-Germain. Cependant, l’ancienne pépite du FC Barcelone aimerait avoir des garanties sur son intégration à l’équipe professionnelle de Mauricio Pochettino.

« Le PSG a fait une nouvelle offre à Xavi Simons il y a quelques mois. Ils veulent qu’il reste puisqu’il est considéré comme un immense talent, mais son agent veut être qu’il fera partie des plans de l’équipe première. Sinon, il partira en tant que joueur libre en juin. Beaucoup de clubs se sont renseignés pour Xavi Simons », précise Le Parisien.

Affaire à suivre donc…