Le mercato hivernal ouvre officiellement ses portes cette nuit à minuit. Mais Nasser Al-Khelaïfi a déjà bouclé la première recrue de l’été prochain.

Mercato PSG : Le RB Leipzig veut garder Xavi Simons

Étincelant cette saison, Xavi Simons enchaîne les prestations de classe sous les couleurs du RB Leipzig. À tel point que le club allemand envisage déjà de faire une offre au Paris Saint-Germain pour prolonger son prêt ou le conserver définitivement l’été prochain. « Xavi est un acteur de premier plan et vaut également son pesant d’or pour notre image (…) Il donne un énorme coup de pouce à l’institution de Leipzig. Xavi s’identifie à nous et vit tout cela complètement (…) Nous avons tout fait en interne pour qu’il vienne. Nous devons réussir à nouveau », a récemment déclaré le directeur sportif du RB Leipzig, Rouven Schröder. Sauf qu’aux dernières nouvelles, les dirigeants parisiens, le président Nasser Al-Khelaïfi, n’ont aucune intention de se séparer du milieu offensif de 20 ans, à moins d’une proposition totalement dingue.

Nasser Al-Khelaïfi dit non au RB Leipzig

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, Xavi Simons devrait faire son retour dans son club formateur à la fin de la saison en cours. Malgré une belle côte sur le marché des transferts, 70 millions d’euros, l’international néerlandais n’est pas à vendre et Nasser Al-Khelaïfi a pris le soin de le faire comprendre aux dirigeants du RB Leipzig, selon le compte Twitter PSGInsideActus. « Nasser a eu, une nouvelle discussion avec les représentants du RB Leipzig ces derniers jours pour Xavi Simons. Le club allemand aimerait l'avoir en prêt une année de plus. À ce jour, c'est un refus catégorique du président. Pour le moment et dans le contexte actuel, Simons sera un joueur du PSG l'année prochaine », assure le portail spécialisé qui ajoute que le PSG pourrait même « prolonger le joueur d'une année de plus à son retour. »