AS Monaco Mercato : Kevin Volland en dévoile plus sur son avenir

Publié par ALEXIS le 18 décembre 2021 à 02:11

Décisif attaquant de l’AS Monaco, Kevin Volland songe à son avenir en dehors de la principauté. Il n’exclut pas un retour en Allemagne.

AS Monaco : Volland souhaite finir sa carrière au TSV Munich 1860

Kevin Volland a encore deux saisons et demie de contrat à l’AS Monaco, soit jusqu’en juin 2024. Cependant, il pense déjà fort à son futur après la fin de son bail sur le Rocher. Il a même une idée claire sur le club avec lequel il a l’intention de prendre sa retraite. En effet, l’avant-centre de l’ASM veut finir sa carrière dans son club formateur, au TSV Munich 1860.

« Pour moi, ce serait bien si les Lions (surnom du club basé à Munich) étaient promus. Ce serait alors une option pour moi aussi. La troisième division est plutôt plus difficile », a déclaré Kevin Volland, dans ses propos confiés à BR24 Sport. Le joueur de 29 ans a tempéré ensuite son propos, en indiquant que son départ n’est pas pour maintenant : « Mais actuellement, ce n'est pas à l'ordre du jour ».

Kevin Volland nostalgique du championnat de son pays natal

L’AS Monaco est le seul club avec lequel Kevin Volland a joué depuis le début de sa carrière, en dehors de l’Allemagne. De sa formation (1995-2010) jusqu’à ses premiers pas en Bundesliga 2 (en 2010-2012), puis en Bundesliga (de 2012 à 2020), en passant par son parcours dans les catégories de jeunes, il était dans son pays natal. Outre le TSV Munich, le natif de Marktoberdorf (en Bavière) a porté les couleurs du Hoffenheim (2012-2016) et du Bayer Leverkusen (2016-2020).

Le N°31 des Monégasques a évidemment quitté l’Allemagne, suite à son transfert à l’AS Monaco le 2 septembre 2020, soit il y a un peu plus d’un an. Malgré la nostalgie de son pays natal, il s'est imposé, sans souci d'adaptation, sous le maillot du club princier avec lequel il totalise 66 matches, pour 25 buts et 16 passes décisives.