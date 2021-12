Barça Mercato : Dembélé, un échange fou avec Arsenal se prépare !

Publié par Thomas le 17 décembre 2021 à 20:35

Toujours dans l'attente d'une prolongation, Ousmane Dembélé pourrait voir le Barça opérer un échange fou avec Arsenal en 2022.

Barça Mercato : L’échange fou proposé au FC Barcelone

C’est probablement le dossier el plus contrariant du côté de la Catalogne, à quelques mois de la fin de son aventure à Barcelone, Ousmane Dembélé n’a toujours pas convenu de prolongations avec ses dirigeants. Au centre de nombreuses rumeurs l’envoyant vers l’Angleterre, l’attaquant français voit chaque jour son agent M. Moussa Sissoko faire des allers-retours entre l'Espagne et la Premier League.

Si Dembouz a récemment été associé à Liverpool, Newcastle ou encore Manchester United, la presse britannique évoque cette semaine un deal incroyable proposé par des émissaires d’Arsenal. Selon The Independent, des représentants Gunners auraient proposé un échange entre Ousmane Dembélé et Pierre-Emerick Aubameyang au mois de janvier. L'ancien buteur de l'ASSE est en froid avec sa direction, qui lui reproche plusieurs manquements disciplinaires.

Un deal osé mais pas insensé quand on connaît l’intérêt du Barça pour l’attaquant gabonais depuis l’été dernier. Il semblerait néanmoins que l’idée d’un échange n’aurait pas été du goût des Blaugrana, et pour cause, le club catalan serait désormais proche de prolonger leur joyau tricolore.

Dembélé finalement d’accord avec le Barça ?

Si le Barça remue ciel et terre depuis des mois pour conserver l’ancien Rennais, les tendances étaient plutôt négatives à cause de désaccords financiers. Pour rappel, l’agent de Dembélé désirait un salaire XXL pour son protégé, expliquant qu’il avait le potentiel d’un futur Ballon d’Or et que son salaire devait être réévalué en conséquence. Si l’inquiétude persistait en interne, les deux parties se seraient finalement rapprochés ces derniers jours.

Comme l’indique le journaliste Enric CB sur Twitter, un accord aurait été trouvé entre Joan Laporta et Ousmane Dembélé pour prolonger son aventure au FC Barcelone. Le joueur, malgré un fort intérêt venu de Premier League, a toujours clamé son envie de poursuivre au Camp Nou pour s’installer dans la durée dans l’histoire du club. Une très bonne nouvelle pour les supporters barcelonais, qui en plus, pourraient acter la signature cet hiver de Edinson Cavani et Ferran Torres.