Barça Mercato : Coup de tonnerre, le dossier Dembélé bouclé !

Publié par Thomas le 02 décembre 2021 à 11:38

Après plusieurs semaines de négociations entre le Barça et Ousmane Dembélé, l'attaquant tricolore semble avoir définitivement tranché sur son avenir.

Barça Mercato : Ousmane Dembélé veut partir

C’est un feuilleton qui n’aura que trop duré en Catalogne. En fin de contrat l’été prochain, Ousmane Dembélé voit ses dirigeants redoubler d’effort pour convenir une prolongation sur le long terme au FC Barcelone. Si le dossier a connu de nombreux rebondissements, le joueur de 24 ans semble avoir pris sa décision et souhaiterait partir lors du prochain mercato estival.

Comme l’avance Sport, le Champion du Monde 2018 a un pied en dehors du Barça. Il ne se sent plus motivé à continuer chez les Blaugranas, pour une raison bien précise, l’offre économique de ses dirigeants. L’agent de Dembélé, M. Moussa Sissoko, estime que son protégé est un potentiel Ballon d’Or dans les années à venir et mérite donc un salaire en conséquence. Les réunions se succèdent entre les deux parties sans jamais parvenir à un accord ou un terrain d’entente. Xavi comme Joan Laporta ont tous les deux perdu foi en une éventuelle prolongation.

Pour rappel, le technicien espagnol s’était récemment entretenu avec l’ancien rennais, pour lui faire part de toute sa confiance pour les saisons à venir, lui garantissant un rôle de leader d’attaque sur le long terme. Si le joueur a toujours déclaré vouloir poursuivre son aventure au FC Barcelone, les difficultés économiques du club semblent avoir eu raison de lui. Désormais, Dembouz est proche d’un transfert vers la Premier League où plusieurs cadors seraient prêts à le couvrir d’or pour l’enrôler. Après Newcastle, qui en fait sa tête d’affiche du projet saoudien, c’est Manchester United qui semble le plus à même de faire signer le joyau français.

Qui pour remplacer Dembélé ?

Malgré cette très mauvaise nouvelle, le Barça semble avoir prévu le coup et piste déjà depuis l’arrivée de Xavi au club, un grand attaquant pour pallier au départ du joueur. Les dirigeants catalans ne se sont jamais réellement montrés optimistes sur le dossier, voyant à chaque fois son agent privilégier l’aspect économique plutôt que sportif. De fait, le FC Barcelone pourrait rapidement enrôler deux cracks mondiaux, Ferran Torres et Karim Adeyemi.

Le premier, qui a récemment donné son accord aux Blaugranas, arriverait en janvier. Quant au deuxième, il pourrait débarquer l’été prochain contre une belle somme (on parle de 40 millions d’euros proposé par le Barça au RB Salzbourg).