ASSE Mercato : De l’optimisme sur une belle piste offensive

Publié par Gary SLM le 18 décembre 2021 à 10:16

L’ ASSE, en dessous de tout sur le plan de la qualité de son effectif, va recruter de nouveaux joueurs, dont attaquant, lors de ce mercato hivernal.

ASSE Mercato : Un dossier offensif de qualité se réchauffe

C’est à la vingtième place au classement de Ligue 1 que l’ ASSE devrait terminer la première partie de la saison. C’est pour éviter une éventuelle relégation du club en Ligue 2 que de la direction de l’équipe stéphanoise a laissé partir Claude Puel pour engager Pascal Dupraz. L’ancien entraîneur d’ Evian TG a la lourde charge de relancer l’équipe dans la seconde partie du classement avant la fin de la saison. Pour l’aider à réussir ce challenge non moins difficile, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne savent qu’ils signeront quelques chèques au prochain mercato.

Lors du marché des transferts en approche, le duo Romeyer - Caïazzo va garder sa coutume habituelle faute d’argent. L’AS Saint-Étienne va de nouveau cibler les bons plans pour se relancer, c’est-à-dire recruter des joueurs libres ou ceux aux prix les plus bas du marché. C’est dans ce cadre-là que le nom de Hatem Ben Arfa a filtré il y a quelques jours. Cette piste qui semblait n’être qu’une simple rumeur se confirme jour après jour. Le site proche des Verts, Envertetcontretous croit le dossier existant au sein de la directement de recrutement du club ligérien. Le rival de l’Olympique Lyonnais penserait bien à engager l’ attaquant polyvalent.

Ben Arfa à l'AS Saint-Étienne, et pourquoi pas ?

Le profil de Ben Arfa reste intéressant pour sa capacité à jouer au poste de milieu de terrain offensif ou ailier gauche. Si le seul hic reste l’absence de compétition dont il pourrait souffrir pour n’avoir pas joué la première partie de la saison faute de club, il a déjà montré lors de sa venue à l’OGC Nice qu’il était capable de vite se remettre dans la danse. Après la pause qu’il s’était imposée avant de rejoindre les aiglons, Ben Arfa avait terminé la saison 2015-2016 avec 18 buts et c’est ce qui avait conduit à son transfert au PSG. Il est cependant vrai qu’à 36 ans, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’est plus le même, mais seul le terrain peut clarifier son niveau réel.

Pascal Dupraz peut donc bien recruter l’enfant terrible du football français, capable de renaître de ses cendres tel un phénix. Son engagement avec l’ASSE est d’autant plus possible que son camp serait à la base du rapprochement entre les deux parties. Le dossier est bel et bien sur la table, selon la même source, du moins pour le joueur. Il serait prêt à venir prêter main-forte au club stéphanois pour l’aider à sortir des profondeurs du classement en Ligue 1.

Outre son match comptant pour les 32e de finale de Coupe de France, l'AS Saint-Étienne va affronter le FC Nantes le 22 décembre prochain avant de filer à la trêve hivernale. Les supporters de l'ASSE espèrent un retour de leur équipe dans le jeu avec de nouvelles têtes dans le groupe de Pascal Dupraz.