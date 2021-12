ASSE : Pascal Dupraz juge le bilan de Puel et son adjoint

Publié par ALEXIS le 17 décembre 2021 à 04:05

Successeur de Puel à l’ ASSE au poste d’entraîneur, Pascal Dupraz s’est prononcé sur le bilan de son prédécesseur, en conférence de presse.

ASSE : Dupraz, « ne ne suis pas là pour juger ce qui s’est passé avant »

Nommé officiellement coach de l’ ASSE, mardi, Pascal Dupraz a longtemps évité la question sur le bilan de Claude Puel et de son adjoint Jacky Bonnevay, mais il a fini par y répondre sur insistance des médias. « Je ne suis pas là pour juger ce qui s’est passé avant », a-t-il lâché dans un premier temps avant d’ajouter : « Claude Puel et Jacky Bonnevay sont d’excellents entraineurs, ce sont également des amis ».

Au nom de la confraternité et de la courtoisie, le nouveau patron du staff technique de l'AS Saint-Étienne était évidemment gêné d’évoquer son homologue, dont il a pris la place. « Je n’ai pas envie de parler de ce qui s’est passé avant, c’est la décence qui me fait dire ça. La chance que j’ai c’est d’avoir été consultant, je suis conscient que tout va très vite : du moment où l’ ASSE a été en difficulté, je m’y suis intéressé de plus près, car c’était pour moi une opportunité pour moi de retrouver du travail », a expliqué Pascal Dupraz.

Puel a laissé une équipe malade à Dupraz

Parlant du bilan de Claude Puel cette saison, il est catastrophique : 10 défaites, 6 matchs nuls et seulement 2 victoires en 18 journées. Il a laissé l’équipe stéphanoise à la 20e et dernière place du championnat, avec seulement 12 points. Sainté est la 2e plus mauvaise défense avec 39 buts concédés et aussi la 2e pire attaque avec 17 buts marqués lors de la première moitié du championnat 2021-2022. L’objectif de Pascal Dupraz est évidemment, le maintien de l’ ASSE en Ligue 1. Une mission qu’il avait déjà réussie sur le banc de touche d’Evian Thonon en 2014 et du Toulouse FC en 2016.