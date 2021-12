ASSE Mercato : Cet énorme coup de froid dans le dossier Aubameyang

Publié par Ange A. le 20 décembre 2021 à 05:35

L’ancien buteur de l’ASSE Pierre-Emerick Aubameyang est un sérieux candidat au départ. Le Gabonais ne manque pas de prétendants.

Aubameyang vers la sortie à Arsenal

Sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2023, Pierre-Emerick Aubameyang semble condamné à un départ des Gunners dès cet hiver. La faute à ses multiples manquements disciplinaires ces dernières semaines. Mikel Arteta, son entraîneur, a décidé de se passer de ses services. Le Gabonais n’est plus apparu dans le groupe pro depuis la défaite des Gunners à Everton (2-1) le 6 décembre. Alors que PEA est poussé vers la sortie, Darren Tullet a évoqué son possible retour à l’ASSE. « Ça sent le prêt à Saint-Étienne, non ? », a indiqué le journaliste de beIN Sports sur son compte Twitter. Alors qu’un retour du joueur de 32 ans à Sainté semble hypothétique au vu de la situation financière des Verts, d’autres prétendants s’activent pour s’attacher ses services.

Un cador de Serie A à la lutte avec le Barça

En quête d’un avant-centre pour remplacer Sergio Agüero parti à la retraite, le FC Barcelone est notamment dans les rangs pour le recruter. Le club catalan est un vieux courtisan de Pierre-Emerick Aubameyang. Son nom circulait déjà en 2020 pour prendre la succession de Luis Suarez au Barça. Mais les Blaugranas avaient été refroidis par les exigences des Gunners pour leur buteur vedette. Outre le club catalan, l’attaquant gabonais serait également sur les tablettes d’un géant de Serie A comme le rapporte Tuttosport.

La source italienne assure que la Juventus de Turin voudrait s’offrir l’international gabonais cet hiver. D’après le journal italien, la Vieille Dame serait même en pole dans ce dossier. Actuels 7es du championnat, les Bianconeri sont en quête d’un renfort offensif pour poursuivre leur remontée au classement. Intéressé par l’ancien de l’AS Saint-Étienne, le club italien devrait formuler une offre cet hiver pour l’enrôler dans le cadre d’un prêt. Reste maintenant à savoir si cette formule fera les affaires des Gunners ou du principal intéressé.