Real Madrid Mercato : Après Alaba, Pérez vise un coup au Bayern !

Publié par ALEXIS le 20 décembre 2021 à 17:11

En fin de contrat au Bayern Munich, Corentin Tolisso devrait partir librement en juin 2022. L’ancien joueur de l’OL serait proche du Real Madrid.

Real Madrid : Corentin Tolisso pour 0 euro ?

Après cinq saisons au Bayern Munich, Corentin Tolisso se dirige vers un départ libre du club bavarois cet été. Victime de plusieurs blessures, notamment une rupture des ligaments croisés du genou droit en septembre 2018, le milieu de terrain a peu joué sous le maillot des Bavarois. Blessé au mollet en début de saison, il n’a fait que sept apparitions en Bundesliga et trois en Ligue des champions, soit respectivement 370 et 154 minutes de jeu cumulées.

N’ayant toujours pas de proposition de prolongation de son bail, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais intéresse plusieurs clubs à l’affût d’une bonne opération sans indemnité de transfert. Le Real Madrid est parmi les clubs intéressés par les services de Corentin Tolisso, selon les informations de Cadena Ser. Les Merengues sont dans la même démarche que celle adoptée pour recruter David Alaba (défenseur central) arrivé librement en Bavière l’été dernier.

L’international tricolore (28 sélections, 2 buts) avait été transféré de l’OL en juillet 2017 contre une indemnité de transfert de 41,5 M€. D'après Transfermarkt, il vaut actuellement 15 M€ sur le marché des transferts.

Tolisso a tout gagné avec le Bayern Munich

En quatre saisons et demie, Corentin Tolisso a pris part à 109 matches au Bayern Munich, pour 19 buts inscrits et 15 passes décisives. Il a certes été absent huit mois après les croisés et aussi perturbé par ses soucis physiques, mais il est couronné de 12 titres et trophées : 4 titres de champion d’Allemagne (2018, 2019, 2020 et 2021), 2 Coupes d'Allemagne (2019 et 2020), 3 Supercoupe d'Allemagne (2017, 2020 et 2021), une Ligue des champions UEFA (2020), une Supercoupe de l'UEFA (2020) et une Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2020.